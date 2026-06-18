Το παράδοξο του 13ου και 14ου μισθού και της Σύνταξης - Γεφυρώστε τη διαφορά!

Η χορήγηση 13ης σύνταξης ή 13ου μισθού στο Δημόσιο, δεν προβλέπεται καθώς αυτό θα προκαλούσε επιβάρυνση 4 δισ. ευρώ.

Στον Ιδιωτικό Τομέα οι εργαζόμενοι δικαιούνται κανονικά τον 13ο και 14ο μισθό (Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας).

Στον Δημόσιο Τομέα ο 13ος και 14ος μισθός έχει καταργηθεί οριστικά από το 2013. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν 12 μισθούς το έτος.

Ωστόσο οι συντάξεις του Δημοσίου είναι στατιστικά υψηλότερες από αυτές του ιδιωτικού τομέα, λόγω των σταθερών συντάξιμων αποδοχών και των ετών ασφάλισης, και όχι λόγω κάποιου επιπλέον μισθού/σύνταξης.

Οι νέες συντάξεις για όσους προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα, σε σύγκριση με εκείνες του Δημόσιου, είναι κατά πολύ μικρότερες με μέση διαφορά τα 627 ευρώ ή 42%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Μάιο.

Η Σύνταξη για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ανήλθε στα 869 ευρώ, ενώ για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου διαμορφώθηκε στα 1.495 ευρώ.

Έτσι παρά το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει 13ος και !4ος μισθός η σύνταξη είναι κατά πολύ μικρότερη.

Παρά το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα έχουν συντάξιμες αποδοχές που βασίζονται σε 14 μισθούς (μαζί με τα Δώρα), έναντι 12 μισθών στο Δημόσιο μετά το 2010, η διαφορά ολοένα και μεγαλώνει καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν, κατά κανόνα, υψηλότερες αποδοχές σε σχέση με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Χονδρικά σε ένα έτος ένας υπάλληλος του δημοσίου θα πάρει σύνταξη 17.940€ ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος θα πάρει 10.428€.

Η διαφορά είναι μεγάλη (7.512€) ανά έτος.

Ωστόσο μπορεί να είναι η σύνταξη στόχος για κάθε ιδιωτικό ασφαλιστήριο.

Το ποσό δεν είναι δύσκολο να συσσωρευτεί, ειδικά με τις εξαιρετικές αποδόσεις που έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια.

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