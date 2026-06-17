Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων! Τι γνωρίζετε γι’ αυτήν;

Ο κλάδος ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων είναι ένας ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος θα μπορούσε να κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδος, αλλά παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος!

Κρίμα, γιατί εκτός από τις εταιρίες, χάνουν λεφτά και οι ασφαλιστικοί πράκτορες!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η Ελληνική ναυτιλία, με περισσότερα από 5.700 πλοία είναι η ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως! (δείτε εδώ)

Απ’ αυτά τα 5.700 πλοία, οι τρεις μόνον εταιρίες που ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα, έχουν έχουμε ασφαλίσει τα πληρώματα μόνον των 1.075 πλοίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μόλις δημοσίευσε η ΕΑΕΕ! (δείτε εδώ)

Έχουμε ασφαλίσει λιγότερα από το 20% των πληρωμάτων των Ελληνόκτητων πλοίων!

Είναι κρίμα, γιατί από τη δεκαετία του ’80, εταιρίες όπως η Interamerican του Δημήτρη Κοντομηνά, πρωτοπορούσαν στον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων, έχοντας και αντίστοιχες διοικητικές διευθύνσεις! Έκτοτε στην Ελληνική αγορά μάλλον τα αφήσαμε λίγο στην τύχη τους, με μικρές εξαιρέσεις!

Τι καλύπτει συνήθως ο κλάδος Πληρωμάτων Πλοίων;

Ο κλάδος ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων προσομοιάζει αρκετά για θέματα όπως το underwriting, με τον κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων, με κάποιες αυτονόητες διαφορές, λόγω ιδιαιτερότητας!

Συνήθως αυτά που καλύπτονται από τον κλάδο Πληρωμάτων Πλοίων είναι:

Θάνατος

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Πρόσκαιρη Ανικανότητα

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Παλιννόστηση

Δαπάνες Αποστολής Αντικαταστάτη και μερικές ακόμα εξειδικευμένες καλύψεις που αφορούν κινδύνους πλοίων και των πληρωμάτων τους!

Ζητήστε περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση στον κλάδο Πληρωμάτων Πλοίων, από τος συνεργαζόμενες με εσάς εταιρίες!

Είναι κρίμα να χάνετε πελάτες και χρήματα!

Για τους Έλληνες ασφαλιστές πρέπει να αποτελεί θέμα γοήτρου η ασφάλιση των πληρωμάτων και των πλοίων του Ελληνόκτητου στόλου!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.