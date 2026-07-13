Check engine: Γιατί δεν πρέπει να το σβήνει ο πελάτης σας και να συνεχίζει;

Η πορτοκαλί ένδειξη δεν σημαίνει πάντα άμεση ακινητοποίηση, αλλά ούτε και άδεια για αδιαφορία. Ο πελάτης σας πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει για να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά που θα του «πονέσει» την τσέπη.

Όταν ανάψει η ένδειξη check engine, αρκετοί οδηγοί κάνουν το ίδιο λάθος: ακούνε τον κινητήρα, δεν εντοπίζουν κάποιον περίεργο θόρυβο και συνεχίζουν κανονικά. Άλλοι συνδέουν έναν φθηνό διαγνωστικό σαρωτή, διαγράφουν τον κωδικό βλάβης και θεωρούν ότι το πρόβλημα λύθηκε.

Στην πραγματικότητα, η ένδειξη δεν ενεργοποιείται επειδή ακούστηκε κάποιος θόρυβος, αλλά επειδή το σύστημα αυτοδιάγνωσης εντόπισε δυσλειτουργία σε εξάρτημα ή λειτουργία που παρακολουθεί. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πολυδιάστατο και να μην έχει ακόμη προκαλέσει αισθητή μεταβολή στην οδήγηση.

Για τον ασφαλιστή, αυτή είναι μια χρήσιμη υπενθύμιση προς τον πελάτη: ένα αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό και παρ’ όλα αυτά να έχει ήδη καταγράψει βλάβη που χρειάζεται έλεγχο.

Άλλο η σταθερή ένδειξη και άλλο η παροδική εμφάνιση

Η συμπεριφορά της λυχνίας έχει σημασία. Όταν παραμένει σταθερά αναμμένη, συνήθως υποδεικνύει ότι έχει καταγραφεί δυσλειτουργία και το όχημα πρέπει να ελεγχθεί σύντομα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Όταν, όμως, αναβοσβήνει κατά την οδήγηση, η κατάσταση μπορεί να είναι σοβαρότερη. Εγχειρίδια κατασκευαστών συνδέουν το αναβόσβημα με αστοχία καύσης στους κυλίνδρους και προειδοποιούν ότι η συνέχιση της οδήγησης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα ελέγχου εκπομπών. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα, να αποφύγει έντονη επιτάχυνση και να σταματήσει με ασφάλεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου του οχήματος.

Το σβήσιμο του κωδικού δεν είναι επισκευή

Η διαγραφή της ένδειξης με διαγνωστικό εργαλείο μπορεί να σβήσει προσωρινά το «check engine», αλλά δεν διορθώνει την αιτία που την ενεργοποίησε. Παράλληλα, μπορεί να διαγράψει χρήσιμους κωδικούς βλάβης και να μηδενίσει τους ελέγχους ετοιμότητας του συστήματος αυτοδιάγνωσης, δυσκολεύοντας την τεχνική διερεύνηση μέχρι το όχημα να ολοκληρώσει ξανά τους απαραίτητους κύκλους ελέγχου.

Με απλά λόγια, ο οδηγός μπορεί να εξαφανίσει την προειδοποίηση από το ταμπλό χωρίς να έχει εξαφανίσει τη βλάβη. Αν το πρόβλημα παραμένει, η ένδειξη θα επανέλθει· στο μεταξύ, όμως, μπορεί να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος ή να έχει αυξηθεί το κόστος επισκευής.

Πότε χρειάζεται οδική βοήθεια

Δεν οδηγούν όλες οι ενδείξεις check engine σε ακινητοποίηση. Αν, όμως, το αυτοκίνητο χάνει ισχύ, τρέμει, παρουσιάζει ακανόνιστη λειτουργία, υπερθερμαίνεται, μυρίζει έντονα καύσιμο ή η λυχνία αναβοσβήνει, ο πελάτης δεν πρέπει να επιχειρήσει να φτάσει μόνος του μέχρι το συνεργείο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η κλήση στην οδική βοήθεια δεν είναι υπερβολή, αλλά η σωστή επιλογή που μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερη μηχανική ζημιά ή μια επικίνδυνη ακινητοποίηση μέσα στην κυκλοφορία. Επειδή οι οδηγίες διαφέρουν ανά μοντέλο, το εγχειρίδιο του συγκεκριμένου οχήματος παραμένει πάντα η ασφαλέστερη αναφορά.

Τι πρέπει να λέει ο ασφαλιστής στον πελάτη

Το σωστό μήνυμα δεν είναι ότι κάθε check engine σημαίνει καταστροφή. Είναι ότι κάθε check engine χρειάζεται αιτία. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η διάγνωση προηγείται της διαγραφής, και κάθε εμφάνιση της λυχνίας απαιτεί μεγάλη προσοχή. Ο ασφαλιστής δεν αντικαθιστά τον τεχνικό, αλλά μπορεί να αποτρέψει μια κακή απόφαση που θα καταλήξει σε ακριβότερη βλάβη και περιττή ταλαιπωρία.