Ελαστικά πριν από τις διακοπές ή το φθινόπωρο; Η λάθος αναβολή μπορεί να κοστίσει μια μεγάλη ζημιά

Η εποχή δεν αποφασίζει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα ελαστικά. Η φθορά, η ηλικία και οι απαιτήσεις του επόμενου ταξιδιού δίνουν την πραγματική απάντηση.

«Να τα αλλάξω τώρα ή να περιμένω μέχρι το φθινόπωρο;». Είναι μια ερώτηση που ακούγεται συχνά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η κατάσταση των ελαστικών επηρεάζει άμεσα την πιθανότητα απώλειας ελέγχου, την απόσταση ακινητοποίησης και τελικά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα μιας ζημιάς.

Η σωστή απάντηση δεν εξαρτάται από τον μήνα που θα κάνει κάποιος την αλλαγή, αλλά από το αν το αυτοκίνητο μπορεί να ολοκληρώσει με ασφάλεια το ταξίδι που πρόκειται να κάνει.

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δοκιμασία αντοχής

Ένα θερινό ταξίδι συνήθως συνδυάζει υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες ταχύτητες, πολλές ώρες συνεχούς οδήγησης και αυξημένο φορτίο από επιβάτες και αποσκευές. Όλες αυτές οι συνθήκες ανεβάζουν τη θερμοκρασία λειτουργίας των ελαστικών και επιβαρύνουν ένα ήδη ταλαιπωρημένο ελαστικό.

Εάν το πέλμα πλησιάζει το νόμιμο ελάχιστο των 1,6 χιλιοστών, εμφανίζει ανομοιόμορφη φθορά ή υπάρχουν ρωγμές, εξογκώματα και κοψίματα στα πλευρικά τοιχώματα, η αντικατάσταση δεν πρέπει να αναβληθεί. Το ίδιο ισχύει όταν το αυτοκίνητο παρουσιάζει κραδασμούς, χάνει συχνά πίεση ή έχει υποστεί ισχυρό χτύπημα σε λακκούβα ή πεζοδρόμιο.

Επίσης καθώς μειώνεται το βάθος του πέλματος, περιορίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσης του νερού και αυξάνεται ο κίνδυνος υδρολίσθησης. Αυτό έχει σημασία και το καλοκαίρι, όταν μια ξαφνική καταιγίδα μπορεί να μετατρέψει έναν ζεστό και σκονισμένο δρόμο σε ιδιαίτερα ολισθηρή επιφάνεια.

Πότε μπορεί να περιμένει έως το φθινόπωρο

Η αλλαγή μπορεί να προγραμματιστεί για το φθινόπωρο όταν ένας επαγγελματικός έλεγχος επιβεβαιώσει ότι τα ελαστικά διαθέτουν επαρκές και ομοιόμορφο πέλμα, σωστή πίεση, καλή δομική κατάσταση και δεν έχουν υπερβολική ηλικία.

Σε αυτή την περίπτωση, η αντικατάσταση πριν από την περίοδο των συχνότερων βροχοπτώσεων μπορεί να είναι λογική επιλογή. Τα καινούργια ελαστικά θα προσφέρουν τότε το μέγιστο της απόδοσής τους σε συνθήκες όπου η αποστράγγιση του νερού και η πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Επιπλέον η ηλικία, πάντως, δεν πρέπει να αγνοείται επειδή το πέλμα «δείχνει καλό». Μετά τα πέντε χρόνια χρήσης συνιστάται τουλάχιστον ετήσιος έλεγχος από ειδικό, καθώς το ελαστικό γερνά από τη θερμότητα, την ηλιακή ακτινοβολία, τα φορτία και τις περιόδους ακινησίας.

Τι πρέπει να υπενθυμίζει ο ασφαλιστής στον πελάτη του;

Ο ασφαλιστής δεν χρειάζεται να υποδείξει στον πελάτη του μια συγκεκριμένη εποχή για την αλλαγή των ελαστικών, αλλά να τον ενθαρρύνει να βασίσει την απόφασή του σε έναν έγκαιρο και ολοκληρωμένο έλεγχο. Το βάθος και η ομοιομορφία του πέλματος, η ηλικία των ελαστικών, η γενικότερη κατάσταση των ελαστικών και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το όχημα δίνουν την πραγματική απάντηση.

Εάν τα ελαστικά βρίσκονται κοντά στα όρια ασφαλούς χρήσης, η αλλαγή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι η μόνη υπεύθυνη επιλογή. Οι μεγάλες αποστάσεις, το αυξημένο φορτίο και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αφήνουν περιθώριο για αναβολές. Εάν, αντίθετα, ο έλεγχος επιβεβαιώσει ότι παραμένουν σε καλή κατάσταση και διαθέτουν επαρκές πέλμα, ο οδηγός μπορεί να προγραμματίσει την αντικατάστασή τους το φθινόπωρο.

Το ουσιαστικό μήνυμα προς τον ασφαλισμένο είναι απλό: η αλλαγή ελαστικών δεν αποφασίζεται με βάση το ημερολόγιο ή την προσπάθεια να εξαντληθεί κάθε τελευταίο χιλιόμετρο χρήσης, αλλά με βάση την πραγματική τους κατάσταση και τις απαιτήσεις της διαδρομής που ακολουθεί.