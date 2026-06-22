Η πιο επικίνδυνη ώρα στους ελληνικούς δρόμους δεν είναι αυτή που νομίζουμε

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες συγκρούσεις συγκεντρώνονται μεταξύ 12:00 και 13:00. Για τις ασφαλιστικές, το εύρημα δεν είναι απλώς στατιστική περιέργεια, αλλά ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρόληψη, στην τιμολόγηση και στην ενημέρωση των οδηγών.

Η οδική ασφάλεια συχνά αντιμετωπίζεται σαν ένα ζήτημα που εξαρτάται από την ταχύτητα, την κατάσταση του δρόμου ή την εμπειρία του οδηγού. Στην πράξη, όμως, ο κίνδυνος μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με την ώρα. Η κυκλοφοριακή ένταση, η κόπωση, η πίεση του χρόνου και η συμπεριφορά των οδηγών δημιουργούν συγκεκριμένα «παράθυρα» αυξημένης επικινδυνότητας.

Νέα ανάλυση της MoneySuperMarket, βασισμένη σε επίσημα δεδομένα τροχαίων από 15 χώρες, δείχνει ότι κάθε αγορά έχει τη δική της επικίνδυνη ώρα. Για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία οι συγκρούσεις κορυφώνονται αργά το απόγευμα, ενώ σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ταϊβάν η μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται το πρωί. Στην Ελλάδα, όμως, η εικόνα διαφοροποιείται: το μεγαλύτερο ποσοστό ημερήσιων συγκρούσεων, το 7,3% για την ακρίβεια, καταγράφεται μεταξύ 12:00 και 12:59.

Γιατί το μεσημέρι γίνεται πιο επικίνδυνο στην Ελλάδα;

Το εύρημα έχει λογική βάση. Το μεσημέρι συμπίπτει με αρκετές μετακινήσεις και επαγγελματικές διαδρομές, με την πλειοψηφία των οδηγών να βρίσκονται ήδη πολλές ώρες σε δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τη συγκέντρωση και την ταχύτητα αντίδρασης.

Στις θερμότερες περιόδους του έτους, η υψηλή θερμοκρασία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα κόπωσης. Στα αστικά κέντρα, η πίεση αυξάνεται από τη συμφόρηση, τις συνεχείς αλλαγές λωρίδας και την αναζήτηση στάθμευσης. Δεν πρόκειται, επομένως, για μία μόνο αιτία, αλλά για συνδυασμό αυξημένης έκθεσης και πιο απαιτητικών συνθηκών οδήγησης.

Τι σημαίνει το εύρημα για τις ασφαλιστικές

Για τον ασφαλιστικό κλάδο, τέτοια δεδομένα αποκτούν αξία όταν μετατρέπονται σε πρόληψη. Μια ασφαλιστική ή ένας διαμεσολαβητής μπορεί να προσαρμόσει την επικοινωνία του, ενημερώνοντας τους πελάτες ότι η προσοχή δεν χρειάζεται μόνο τη νύχτα ή στις μεγάλες εξόδους, αλλά και στις καθημερινές μετακινήσεις.

Στους εταιρικούς στόλους, η πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό διαδρομών, στον προγραμματισμό διαλειμμάτων και στην εκπαίδευση οδηγών που πραγματοποιούν παραδόσεις ή επαγγελματικές μετακινήσεις μέσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο. Σε προγράμματα τηλεματικής, η ώρα οδήγησης μπορεί επίσης να συνδυαστεί με δεδομένα για απότομα φρεναρίσματα, επιταχύνσεις και συχνότητα συμβάντων, ώστε η εκτίμηση κινδύνου να γίνει πιο ουσιαστική.

Η πρόληψη αρχίζει από την κατάλληλη στιγμή

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν αλλάζει από μόνη της τον τρόπο τιμολόγησης της ασφάλισης αυτοκινήτου, υπενθυμίζει, όμως, κάτι κρίσιμο: ο κίνδυνος δεν είναι σταθερός μέσα στην ημέρα και δεν εξαρτάται μόνο από τον οδηγό ή το όχημα.

Για τον ασφαλιστή, αυτό σημαίνει ότι η συμβουλή προς τον πελάτη μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη και πιο χρήσιμη. Λίγη περισσότερη προσοχή, αποφυγή βιαστικών ελιγμών και καλύτερος προγραμματισμός της διαδρομής μπορεί να φαίνονται απλές κινήσεις. Στην πράξη, όμως, η πρόληψη συχνά ξεκινά ακριβώς από τέτοιες μικρές αλλαγές συμπεριφοράς.