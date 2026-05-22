Μπορεί να νικήσει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής τον φαύλο κύκλο της αποτυχίας;

Μιλάω με πολλούς Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές κάθε μέρα και αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι ο καθένας, έχει υγιείς φιλοδοξίες.

Με τη συζήτηση ανοίγονται και παραδέχονται ότι επιθυμούν να πληρώσουν για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους, αλλαγές στο σπίτι και το εξοχικό, ένα καινούργιο αυτοκίνητο και άλλα πολλά.

Τότε τι είναι αυτό που συμβαίνει και χρόνο με τον χρόνο δεν αυξάνεται το παραγωγικό αποτέλεσμα και τα εισοδήματα;

Η απάντηση είναι : « Μια δύσκολη καθημερινότητα».

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science έδειξε ότι η οικονομική ανασφάλεια μειώνει σημαντικά τη γνωστική μας ικανότητα. Οι καθημερινή ανησυχία για τα οικονομικά καταναλώνει μεγάλο μέρος της πνευματικής ενέργειας και δυσκολεύει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση αποφάσεων.

Μπορεί να φαίνεται ακραίο αλλά η συνεχόμενη οικονομική ανησυχία, μας κάνει λιγότερο έξυπνους καθώς το νευρικό σύστημα παραμένει σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής.

Βλέπετε η επιχειρηματικότητα, η δημιουργικότητα ακόμα και η αυτοπραγμάτωση δεν μπορούν να προκύψουν από την εξουθένωση.

Έτσι τα άσχημα αποτελέσματα φέρνουν ακόμα χειρότερα, ακριβώς το αντίθετο του ότι τα λεφτά φέρνουν λεφτά!

Τι μπορεί να γίνει λοιπόν; Χρειάζεται τόλμη ώστε να αρχίσουμε με μικρά βήματα να αλλάζουμε καθημερινές συνήθειες.Δώστε στον εαυτό σας την πολυτέλεια ενός περιπάτου (μειώνει την κορτιζόλη), της γυμναστικής όπως για παράδειγμα της κολύμβησης, κάντε ασκήσεις διαλογισμού, κοιμηθείτε καλύτερα, τραφείτε καλύτερα.

Το σημαντικό σε αυτή τη προσπάθεια δεν είναι η ποσότητα αλλά η σταθερότητα σε έναν ρυθμό. Υιοθετήστε μια νέα συνήθεια και ακολουθήστε την κάθε μέρα, έστω και για 10 λεπτά.

Δείξτε στον εαυτό σας ότι τον σέβεστε και σύντομα θα έχετε διαφορετικά αποτελέσματα!