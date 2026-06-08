Ο σεισμός στην Εύβοια είναι σήμα κινδύνου για τους ανασφάλιστους, αλλά και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές!

8 στα 10 σπίτια στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστα για σεισμούς!

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να επιτελέσουν τεράστιο κοινωνικό έργο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να «εκπαιδεύσουν» τους Έλληνες στην ασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους! Πριν να είναι αργά!

Την Κυριακή το πρωί ακολουθία ισχυρών σεισμών έπληξε την Βόρεια Εύβοια και έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική, προκαλώντας ζημιές σε οικήματα (σπίτια και εμπορικές εγκαταστάσεις) στην περιοχή του Μαντουδίου και του Προκοπίου Ευβοίας! Ο μεγαλύτερος στα 5,2 ρίχτερ.

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Σύμφωνα με δημοσιευμένα στο Next Deal στοιχεία, τα οποία στηρίζονται στα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΑΕΕ, στο τέλος του 2025, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, που υπάγεται η Εύβοια, υπάρχουν 204.567 σπίτια, από τα οποία είναι ασφαλισμένα μόνον τα 49.030!

Το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είναι αρμόδιο για την καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες από σεισμούς, έχει ανακοινώσει ότι οι μέσες αποζημιώσεις που καταβάλει σε περιπτώσεις ζημιών από σεισμούς ανέρχονται στην οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του και στην οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας. Δηλαδή συνολικά ποσό 6.600€ ανά κατοικία.

Ποσό που είναι σαφές ότι αφενός με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα δεν επαρκεί και αφετέρου δεν θα καταβληθεί στους δικαιούχους, εφόσον οι κατοικίες τους δεν είναι ασφαλισμένες για σεισμό και ακραία καιρικά φαινόμενα σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, σύμφωνα με όσα νομοθετικά ορίζονται!

Οι Έλληνες πληρώνουν το 12% των ετησίων εισοδημάτων τους σε εστιατόρια και καφενεία και μόνον το 2%, σε συνολικά ασφάλιστρα, ζωής και γενικών, αφήνοντας ακάλυπτες σημαντικές ασφαλιστικές ανάγκες τους!

Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα της ΕΑΕΕ συνολικά στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένο μόνο το 19,8% των κατοικιών! ! Δείτε εδώ

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες έχουν να επιτελέσουν τεράστιο κοινωνικό έργο προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν Έλληνες και να τους «εκπαιδεύσουν» στην ασφάλιση της ζωής και των περιουσιακών στοιχείων τους!

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