Πως κατανέμουν επενδυτικά το ενεργητικό τους οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - Σχεδιασμός επενδυτικού χαρτοφυλακίου!

Ένα καλό παράδειγμα για τους ασφαλιστικούς πράκτορες προκειμένου να βοηθηθούν στην κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των πελατών τους στα προϊόντα Unit Linked!

Με δεδομένη την σημαντική αποτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος και με έλλειψη βοήθειας σε αυτόν τον τομέα από όποιους τους εκπαιδεύουν (;), σίγουρα τους χρειάζονται βοήθεια σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο! (Δείτε εδώ )

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή (δείτε εδώ ), στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε μείωση κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 21.947 εκατ. ευρώ, έναντι 22.066 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, μειωμένη κατά 119 εκατ. ευρώ.

Ας δούμε τώρα αναλυτικά το που επένδυσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες το σύνολο του ενεργητικού τους το α’ τρίμηνο του 2026 και σε τι ποσοστά.

Ας δούμε ακόμα και που έγιναν οι κυριότερες επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην ίδια περίοδο:

Σε χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα εσωτερικού και εξωτερικού) τοποθετήθηκε το 48,2%

Σε αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήθηκε το 33,3%

Σε μετοχές (εσωτερικού και εξωτερικού) τοποθετήθηκε το 4,5%

Σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα (εσωτερικού και εξωτερικού) τοποθετήθηκε το 2,6%

Η παραπάνω κατανομή τους ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα καλό παράδειγμα κατανομής των επενδύσεων ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο θα πρέπει να μελετήσουν και να κατανοήσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (ασφαλιστικοί πράκτορες), προκειμένου να βοηθηθούν στο σχεδιασμό των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των πελατών τους στα προϊόντα Unit Linked!

Περισσότερα σχετικά με τον σχεδιασμό των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των πελατών σας στα επενδυτικά προϊόντα συνδεδεμένα με ασφάλιση (Unit Linked), μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Επενδύσεις και Ασφάλιση» , εκδόσεις Σπύρου, 2021

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