ΕΙΑΣ: Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ναυτικών κινδύνων και ειδικών κινδύνων ναυσιπλοϊας

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ναυτικών κινδύνων και ειδικών κινδύνων ναυσιπλοϊας - Ασφαλίσεις Εμπορευμάτων, Θαλασσίων Μεταφορών, Πλοίων, Πληρωμάτων Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MARINE INSURANCE and CARGO RISKS, ανακοινώνει το Ε.Ι.Α.Σ. κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00-19:20 από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Οι Ασφαλίσεις Ναυτικών Κινδύνων και Ειδικών Κινδύνων Ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβάνουσες τις Ασφαλίσεις Εμπορευμάτων, Θαλασσίων Μεταφορών, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων αναδεικνύονται σε στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών και ευστάθειας του διεθνούς και του εγχώριου εμπορίου, άρα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, στο μέτρο που σε αυτές εντάσσονται και οι Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, εύλογα επηρεάζουν και την αντίστοιχη βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού.

Αυτό διότι είναι προφανής ο ρόλος που η βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού, η ναυτιλία, η ναυσιπλοΐα, αλλά και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές διαδραματίζουν στην οικονομική ισορροπία και ανάπτυξη, παγκόσμια και ελληνική. Επίσης, προφανής είναι ο ρόλος των ασφαλίσεων αυτών στην αντιμετώπιση, τον μετριασμό και τη διαχείριση των επιπτώσεων συναφών κινδύνων, όταν αυτοί επέρχονται και μάλιστα με την ένταση που τους διακρίνουμε σήμερα στον Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στη Μαύρη θάλασσα, στο πλαίσιο του μετώπου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Σε αναγνώριση του υψηλού ενδιαφέροντος και της επικαιρότητάς τους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ναυτικών Κίνδυνων και Ειδικών Κινδύνων Ναυσιπλοΐας, EIAS Certified Specialist in Marine Insurance and Cargo Risks, το οποίο αναλύει λεπτομερώς τους προαναφερόμενους τομείς, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ως εξής:

κα Αιμιλία Κυριαζοπούλου, Marine Cargo Supervisor της Εταιρείας ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

κα Αγγελική Μαραγκάκη, εμπειρότατο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς μας επί θεμάτων Marine Insurance and Cargo

κος Αθανάσιος Γιάκος, Head of Commodities, Europe | Marine, Cargo and Logistics | MARSH Specialty

κος Νίκος Ρεκαντζής, Manager - Marine Practice | MARSH S.A. Insurance Brokers