Δείτε εδώ μια διαφορετική ιδέα πώλησης της Ισόβιου Ασφάλισης!

Είναι γνωστό πως η γενιά των Baby Boomers (αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1946-1964 ή ηλικίας 61-79 ετών το 2025) ξεχωρίζουν ως η πλουσιότερη γενιά στην ιστορία.

Η συνολική καθαρή αξία της περιουσίας τους υπολογίζεται στα 82 τρισεκατομμύρια δολάρια, μόνο στην Αμερική και είναι υπερδιπλάσια από αυτή της Γενιάς Χ με 42 τρισεκατομμύρια δολάρια και τετραπλάσια από αυτή των Millennials με 16 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πολλοί Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεν προτιμούν αυτή τη γενιά ως πελάτη, είτε διότι δεν μπορούν εύκολα να τους δώσουν νοσοκομειακό πρόγραμμα, είτε γιατί απευθύνονται μόνο στη δική τους γενιά , που συνήθως είναι η Gen X.

Παρεμπίπτοντος η Gen X είναι μια πολύ «στεναχωρημένη» οικονομικά, γενιά.

Σκεφτείτε πόσο συμφέρον θα είναι λοιπόν, να μιλήσουμε στον παππού να αγοράσει μια ισόβια Ασφάλιση για τον εγγονό του που ξεκινάει τώρα τη ζωή του.

Το ιδιαίτερο με αυτή την Ασφάλιση, πέρα από τη δύναμη που έχει να δημιουργεί περιουσία για την οικογένεια, είναι το γεγονός ότι έχει σταθερό Ασφάλιστρο.

Έτσι λοιπόν όταν αγοράσει μια ισόβιο ο παππούς για τον κοντά στα 30 έτη εγγονό του, το Ασφάλιστρο θα είναι για 70.000€ κεφάλαιο, περίπου 1.000€.

Όταν ο εγγονός φτάσει 50 ετών και πλέον το πληρώνει μόνος του θα συνεχίζει να πληρώνει το αρχικό Ασφάλιστρο που του είχε «κλειδώσει» ο παππούς του όταν ξεκίνησε το συμβόλαιο.

Το Ασφάλιστρο στην ηλικία των 50 είναι σχεδόν 2.000€ αν θα ήθελε να αγόραζε σε αυτή την ηλικία το κεφάλαιο των 70.000€!

Είναι μια έξυπνη κίνηση και για τους δύο. Ο παππούς εύκολα πληρώνει ένα χαμηλό Ασφάλιστρο για ένα συμβόλαιο υψηλής αξίας και ο εγγονός θα πληρώνει ακόμα και όταν φτάσει σε μεγάλη ηλικία, ένα χαμηλό Ασφάλιστρο, συγκριτικά με όλους τους συνομήλικους του!

Ας μην ξεχνάμε ότι οι Boomers εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για συντάξεις καθορισμένων παροχών, ενώ σήμερα πρακτικά έχουν καταργηθεί αυτού του τύπου οι συντάξεις και υπάρχουν μόνο προγράμματα καθορισμένων εισφορών.

Υπάρχει λοιπόν διαθέσιμο προς επένδυση εισόδημα και υπάρχουν πολλά συμβόλαια που μπορεί να αγοράσει αυτή η γενιά.