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Μεγάλες ευκαιρίες πώλησης για ασφαλιστήρια συμβόλαια πολυτελών κατοικιών!

Λάουρα Σταυρίδου
Λάουρα Σταυρίδου
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Με μια ματιά

  • Η αγορά ακινήτων αναπτύσσεται με ταχύτητα που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν, ειδικότερα για τα πολυτελή ακίνητα
  • Το luxury real estate στην Αττική έχει πολύ μεγάλη δυναμική και δημιουργεί συμφωνίες εκατομμυρίων

Η αγορά ακινήτων αναπτύσσεται με ταχύτητα που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν, ειδικότερα για τα πολυτελή ακίνητα.

Το luxury real estate στην Αττική έχει πολύ μεγάλη δυναμική και δημιουργεί συμφωνίες εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη χώρα σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο το 2025 αγγίζοντας τα 11,4 δισ.€ με τον κλάδο των ακινήτων να  καταγράφει εισροές ύψους 2,7 δισ.€ με στοιχεία του 2024 και ισχυρό ρυθμό αύξησης το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το πρόγραμμα Golden Visa παραμένει ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς μοχλούς προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων αλλά το 46% των επενδύσεων προέρχεται από Family Offices (γραφεία διαχείρισης οικογενειακού πλούτου).

Η Ελλάδα με την ανάπλαση της Αθηναϊκής Ριβιέρας δημιουργεί έναν νέο life style προορισμό.

Ο αγοραστής ενός premium ακινήτου στην Αττική αναζητά μια ολιστική εμπειρία ευεξίας και αναβαθμισμένου τρόπου διαβίωσης που περιλαμβάνει γυμναστήριο, spa και άμεση επαφή με τη θάλασσα.

Ο καλύτερος τρόπος για πώληση Ασφαλιστηρίων πολυτελών κατοικιών, είναι η συνεργασία με εξειδικευμένους Μεσίτες ακινήτων.

Είναι αυτός ο τρόπος αποδοτικός για εσάς; Δεν θα το μάθετε αν δεν το δοκιμάσετε. Με επιμονή, υπομονή και επαγγελματισμό, δημιουργήστε πολλές -στατιστικά- επαφές.

Άλλωστε η Ασφάλιση συνοδεύει παραδοσιακά την ανάπτυξη και την προστατεύει. 

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