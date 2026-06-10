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Redion | Το νέο εμπορικό σήμα της Generali

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Η Generali παρουσίασε τη Redion, το νέο εμπορικό σήμα της παγκόσμιας πλατφόρμας Care του Ομίλου, η οποία ενοποιεί τις δραστηριότητες της Europ Assistance και της Generali Employee Benefits (GEB). Με ετήσιο όγκο εργασιών 5,8 δισ. ευρώ, περισσότερους από 12.000 εργαζομένους και παρουσία σε πάνω από 190 χώρες, η Redion αποτελεί πλέον τον Νο 1 πάροχο παγκοσμίως στις παροχές προς εργαζομένους και τον Νο 2 στην assistance και την ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η νέα ταυτότητα αποτυπώνει την ήδη στενή συνεργασία των δύο οργανισμών τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης, ιατρικής και επείγουσας βοήθειας, προστασίας εργαζομένων, υγείας και κινητικότητας για πολυεθνικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταξιδιωτικούς οργανισμούς.

Στρατηγικός στόχος της Redion είναι να αξιοποιήσει ενιαία δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογικές υποδομές, ώστε να βελτιώσει την ταχύτητα, την ποιότητα και την εξατομίκευση των υπηρεσιών της. Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους ανθρώπους και δεν τους αντικαθιστά. Για τους υφιστάμενους πελάτες και συνεργάτες δεν αλλάζει τίποτα σε συμβάσεις, υπηρεσίες και διαδικασίες, καθώς η αλλαγή αφορά αποκλειστικά το εμπορικό σήμα και την ενίσχυση της ενιαίας παγκόσμιας παρουσίας της πλατφόρμας.

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