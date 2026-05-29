Στάθης Φρούσος (GP Ασφαλιστική): Σε νέα εποχή ανάπτυξης με πυλώνα τις Γενικές Ασφαλίσεις

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Τη στρατηγική μετεξέλιξη της GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σε έναν ολοκληρωμένο πυλώνα Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες μέσα στην επόμενη πενταετία, γνωστοποιεί, με συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal», ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στάθης Φρούσος. «Η συνετή διαχείριση των ασφαλισμένων κινδύνων, ώστε να είμαστε παρόντες τη στιγμή που ο ασφαλισμένος μάς θα έχει πραγματική ανάγκη, αποτελεί τη βασική μας δέσμευση», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Σε μια αγορά που μεταβάλλεται δυναμικά, η GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με οδηγό τη βαθιά εξειδίκευσή της, εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, στις ασφαλίσεις επαγγελματικών οχημάτων και ειδικότερα λεωφορείων, αναπτύσσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της για την επόμενη πενταετία, στοχεύοντας στη μετεξέλιξή της σε έναν ολοκληρωμένο πυλώνα Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Καθώς πλησιάζουμε στο ορόσημο των 50 ετών λειτουργίας μας, οι επενδύσεις μας θα επικεντρωθούν στη διασπορά των αναλαμβανόμενων κινδύνων μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων στις λοιπές χρήσεις του κλάδου Αυτοκινήτου και της προσεκτικής διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων στους λοιπούς (πλην Αυτοκινήτου) Γενικούς Κλάδους ασφάλισης. Το πλάνο ανάπτυξης θα υποστηρίξουν τόσο η αντασφάλιση, που για μας δεν αποτελεί απλά ένα μέσο μεταφοράς κινδύνου, αλλά στρατηγικό θεμέλιο για την επέκτασή μας, όσο και η βελτιστοποίηση διαδικασιών με υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών λύσεων για τους πελάτες και τους συνεργάτες. Για εμάς, η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για να ενισχύσουμε την πελατοκεντρική μας προσέγγιση.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Στην ελληνική αγορά, η GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ξεχωρίζει ως ένας εξειδικευμένος οργανισμός που διαχειρίζεται με επιτυχία κινδύνους υψηλής πολυπλοκότητας. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ηγέτιδα ασφαλιστική εταιρεία στην απαιτητική ασφάλιση βαρέων οχημάτων- λεωφορείων, παραμένοντας πυλώνας σταθερότητας για τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Επενδύουμε στην ευελιξία και την πλήρη διαφάνεια των όρων ανάληψης των κινδύνων. Δεν ανταγωνιζόμαστε αποκλειστικά στην τιμή, αλλά προτάσσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων καλύψεων που υποστηρίζονται από ισχυρές αντασφαλιστικές συμβάσεις. Τα προγράμματά μας περιλαμβάνουν ουσιαστικές παροχές ακόμα και στα βασική τους μορφή. Ταυτόχρονα, διατηρούμε έναν από τους υψηλότερους Δείκτες Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) στην αγορά, που αποτελεί απόδειξη της ορθολογικής ανάληψης κινδύνων και της κεφαλαιακής μας θωράκισης.

Δέσμευσή μας: Η συνετή διαχείριση των ασφαλισμένων κινδύνων, ώστε να είμαστε παρόντες τη στιγμή που ο ασφαλισμένος μας θα έχει πραγματική ανάγκη.