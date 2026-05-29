Νίκος Μακρόπουλος (Ευρώπη Ασφαλιστική): Επενδύει, μεγαλώνει και επεκτείνεται

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Οι στρατηγικοί μας στόχοι για τα επόμενα χρόνια εδράζονται στα σημαντικά επιτεύγματα του 2025, με σκοπό να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία της προηγούμενης χρονιάς, και αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία εισέρχεται σε μια περίοδο ωρίμανσης και μετασχηματισμού. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, μέσα σε αυτό το υπο-διαμόρφωση περιβάλλον, επενδύει, μεγαλώνει και επεκτείνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές και καταξιωμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και έχει εισέλθει σε μια νέα, δυναμική φάση ως μέλος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, εταιρείας με κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 300€ εκατ. και ανήκει στον ισχυρό Όμιλο INTRACOM, και έχει έναν από τους υψηλότερους Δείκτες Φερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά (288,6%).

Σταθερός στόχος της εταιρείας αποτελεί η διαρκής και υγιής ανάπτυξη, με βασικό πυλώνα αυτής της πορείας τον κλάδο Περιουσίας, μέσω του οποίου διεκδικούμε την είσοδό μας στην πρώτη πεντάδα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών εντός της επόμενης διετίας.

Οι βασικές μας στρατηγικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν

Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων: Με φόντο την αύξηση των φυσικών καταστροφών (NatCat risks), εστιάζουμε στον σχεδιασμό ευέλικτων ασφαλιστικών λύσεων που να καλύπτουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους περιουσίας και να δίνουν κίνητρα στους ασφαλισμένους για προστασία των περιουσιών τους. Επίσης, θα δημιουργηθούν νέα καινοτόμα προϊόντα τα οποία θα καλύπτουν τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών και των νέων κινδύνων που δημιουργούνται ως συνέπεια των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Επένδυση στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό: Επιταχύνουμε την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), για τη βελτίωση των διαδικασιών μας, όπως η ανάληψη κινδύνων (underwriting), την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποζημιώσεων και την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας με τους συνεργάτες και τους πελάτες για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους.

Ενίσχυση της ρευστότητας και της κερδοφορίας: Mε οδηγό το ποιοτικό underwriting και τη σωστή τοποθέτηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποσκοπούμε στη διατήρηση και αύξηση των ισχυρών κεφαλαιακών θέσεων που θα διασφαλίσουν τη μελλοντική κερδοφορία και την υψηλή φερεγγυότητα της εταιρείας μας.

Στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει να ενισχύσουμε τα καταξιωμένα στελέχη μας και με νέα έμπειρα στελέχη, τα οποία όλα μαζί θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και τη διεύρυνση του Δικτύου Συνεργατών μας με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στους κλάδους Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Τεχνικών Έργων και Εγγυήσεων.

Το 2025 αποτέλεσε έτος-σταθμό για την παραγωγική δραστηριότητα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής, καθώς η εταιρεία κατέγραψε μια εντυπωσιακή ανοδική τροχιά το 2025, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να αναμένεται να προσεγγίσει τα €40 εκατ. και άνοδο σχεδόν σε όλους του κλάδους όπου δραστηριοποιείται. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η ποιοτική παραγωγή με γνώμονα την ισχυρή κερδοφορία (return on equity), την οποία πετυχαίνει ανελλιπώς από ιδρύσεώς της.

Η εξέλιξη της πορείας της ΕΥΡΩΠΗΣ επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ξεχωρίζει και να προσαρμόζεται στο νέο τοπίο της ιδιωτικής ασφάλισης, θέτοντας γερές βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, εταιρεία του Ομίλου ΕΥΡΩΠΗ Holdings, αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αξιοποιώντας συνέργειες με τις εταιρείες του ομίλου και δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για την ισχυρή ανάπτυξή της στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να είναι παρούσα σε όλες τις επικείμενες εξελίξεις.