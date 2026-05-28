Πάνος Δημητρίου: Η δύναμη της Generali δε βρίσκεται στα αποτελέσματα, αλλά στους ανθρώπους της

Με μια ματιά Στο επίκεντρο της διοργάνωσης ήταν το μήνυμα “Perform & Transform”, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Εταιρείας να συνδυάζει τη σταθερή και ποιοτική ανάπτυξη με τον ουσιαστικό, μετρήσιμο μετασχηματισμό, μέσα από μια διαδρομή που συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια στην Ελλάδα

Ο CEO της Generali, κ. Πάνος Δημητρίου, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία συνεχούς εξέλιξης που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η Generali παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις, επενδύει με συνέπεια σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, και κινείται ένα βήμα μπροστά

Η Generali κάνει τον απολογισμό μιας χρονιάς ισχυρών επιδόσεων και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την επόμενη ημέρα: με στέρεη αναπτυξιακή βάση, επενδύσεις σε τεχνολογία, υπηρεσίες υγείας και ισχυρά δίκτυα πωλήσεων, επιταχύνει τον μετασχηματισμό της ασφαλιστικής εμπειρίας, παραμένοντας σταθερά ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της.

Με έντονο παλμό, αισιοδοξία και ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaum InterContinental η Ετήσια Εκδήλωση Προσωπικού της Generali, παρουσία περισσότερων από 450 εργαζομένων, σε μια ολοήμερη εκδήλωση που ανέδειξε τη δυναμική πορεία της Εταιρείας, τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων της και το μοναδικό αποτύπωμα του οργανισμού. Με οδηγό τη στρατηγική “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, η Generali συνεχίζει να επενδύει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, τεχνολογίας και ολοκληρωμένης ασφαλιστικής εμπειρίας, ενισχύοντας την κουλτούρα Αριστείας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία και τη φιλοσοφία της.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης ήταν το μήνυμα “Perform & Transform”, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Εταιρείας να συνδυάζει τη σταθερή και ποιοτική ανάπτυξη με τον ουσιαστικό, μετρήσιμο μετασχηματισμό, μέσα από μια διαδρομή που συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια στην Ελλάδα. Επενδύοντας στους ανθρώπους της, η Generali αυξάνει συνεχώς τη δυναμική της, αποτελώντας έναν σύγχρονο ασφαλιστικό οργανισμό με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και ισχυρό ασφαλιστικό DNA.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας, η οποία καταγράφει αύξηση 12,1% έναντι 5,6% του μέσου όρου της ασφαλιστικής αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της στρατηγικής της και τη διαρκή έμφαση στην ποιότητα της παραγωγής και της εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η Generali ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ασφαλιστική κατάταξη, συνεχίζοντας σταθερά την ανοδική της πορεία.

Ο CEO της Generali, κ. Πάνος Δημητρίου, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία συνεχούς εξέλιξης που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η Generali παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις, επενδύει με συνέπεια σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, και κινείται ένα βήμα μπροστά, διαμορφώνοντας τις συνθήκες της επόμενης ημέρας για την ασφαλιστική αγορά. «Η δύναμη της Generali δε βρίσκεται μόνο στα αποτελέσματα που πετυχαίνει, αλλά σε εμάς τους ανθρώπους της - που κάθε μέρα αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε μαζί- γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινές αξίες. Όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι η απόδειξη ότι δε φοβόμαστε την αλλαγή, αλλά τη μετατρέπουμε σε πρόοδο, επισφραγίζοντας με τον πιο σαφή τρόπο ότι η ανάπτυξη της Generali δεν είναι η μια στιγμιαία επιτυχία· είναι αποτέλεσμα συνέπειας, συνεργασίας και μιας κουλτούρας που μας ωθεί να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα ενός οργανισμού που εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας στο επίκεντρο τον ασφαλισμένο και την αξία της ασφάλισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση του οικοσυστήματος υπηρεσιών της Εταιρείας, μέσα από την εξαγορά του Ομίλου της Ευρωκλινικής και την έναρξη λειτουργίας της ARISTON, δύο στρατηγικές κινήσεις που αναβαθμίζουν τη δυνατότητα της Generali να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πρόληψης, φροντίδας και ασφάλισης, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη.

«Η επόμενη μέρα της ασφάλισης δεν θα κριθεί μόνο στο προϊόν, αλλά στην ικανότητά μας να στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη με τρόπο άμεσο, ουσιαστικό και προνοητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αγοράς είναι η συνολική εμπειρία: η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα ουσιαστικής υποστήριξης του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής με την Εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Generali επιταχύνει τον τεχνολογικό της μετασχηματισμό, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις αποζημιώσεις, στην αξιολόγηση κινδύνων, στη διαχείριση λειτουργιών και στην υποστήριξη της καθημερινής δραστηριότητας, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του ασφαλισμένου αλλά και της συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε και στον κομβικό ρόλο των Δικτύων Πωλήσεων στην αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας. Ο Chief Sales Officer της Generali, κ. Σωτήρης Γουγούσης, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του “explosive endurance”, περιγράφοντας τη σημασία της αντοχής, της ευελιξίας και της συνεχούς προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα. Όπως σημείωσε: «Η προσέγγιση αυτή εκφράζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Generali: με συνέπεια, ομαδικότητα, κουλτούρα εξέλιξης και πίστη στη δύναμη των ανθρώπων της να προχωρούν μπροστά μαζί, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Και εδώ, θα πρέπει να προσθέσουμε τη σημαντική συνεισφορά των Δικτύων της Εταιρείας που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, εμπιστοσύνης και διατήρησης της ποιοτικής σχέσης με τον πελάτη.»

Από την πλευρά του, ο CFO της Generali και interim CEO της Ευρωκλινικής, κ. Ηλίας Ρήγας, ανέδειξε τη σημασία της σταθερής στρατηγικής και της διαρκούς επένδυσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επισημαίνοντας ότι: «Η βιώσιμη ανάπτυξη οικοδομείται μέσα από συνέπεια, ισχυρές υποδομές και συστηματική δουλειά. Η πραγματική πρόοδος δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά προϊόν οργανωμένου σχεδιασμού, επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και διαρκούς προσαρμογής στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος». Παράλληλα, υπογράμμισε τη συνεχή επένδυση της Εταιρείας στους ανθρώπους της, μέσα από προγράμματα upskilling, ισχυρή εσωτερική κινητικότητα και ουσιαστικές πολιτικές ισότητας και εξέλιξης.

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο κ. Πάνος Δημητρίου σημείωσε ότι η Generali βρίσκεται ακόμη στην αρχή ενός μεγάλου κύκλου αλλαγής και επενδύσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμη ούτε τα μισά από όσα οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε για τη συνέχεια».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και γιορτινό κλίμα, με ένα ξεχωριστό πάρτι-έκπληξη και τη συμμετοχή της Νατάσας Θεοδωρίδου, σε μια στιγμή που αποτύπωσε τον ενθουσιασμό, την ενέργεια και τη μοναδική κουλτούρα που χαρακτηρίζει την Εταιρεία.

Η Generali εισέρχεται σήμερα σε νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και μετασχηματισμού στη μακρά της πορεία. Με σαφή στρατηγική κατεύθυνση και διαρκή προσανατολισμό στην καινοτομία, η Εταιρεία επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της να διαμορφώσει ενεργά την επόμενη μέρα της Ασφάλισης στην Ελλάδα.