Δημήτρης Ζορμπάς (Syndea): Ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Τους άξονες της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Syndea παρουσιάζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» o κ. Δημήτρης Ζορμπάς, διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Syndea. Όπως τονίζει, η εταιρεία στοχεύει σε ορίζοντα πενταετίας να εδραιωθεί ως η πιο σύγχρονη συνεταιριστική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Η Syndea βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, με σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες που αποτυπώθηκαν ήδη από το rebranding τον Ιανουάριο του ’24, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Η επόμενη τριετία έως πενταετία αποτελεί περίοδο περαιτέρω ενίσχυσης και εξέλιξης, με βασικό στόχο την εδραίωσή μας ως της πλέον σύγχρονης συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρείας στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και συνεργατών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Δεύτερον, δίνουμε βαρύτητα στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων, με έμφαση στην προστασία περιουσίας, στην επιχειρηματική συνέχεια και την κάλυψη κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές, και επίσης στην υγεία.

Τρίτον, στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του δικτύου συνεργατών, μέσα από συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη, καθώς και η διεύρυνση της παρουσίας μας τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην ελληνική Περιφέρεια.

Τέλος, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο συνεταιριστικό μας μοντέλο, ενισχύοντας την κοινωνική μας συνεισφορά και προωθώντας ένα ασφαλιστικό πρότυπο που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομική βιωσιμότητα και ουσιαστική προστιθέμενη αξία.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η Syndea αποτελεί τη μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική εταιρεία της χώρας και αυτό την κάνει μοναδική! Λειτουργεί με βάση τις συνεταιριστικές αρχές και διακρίνεται για την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια και φερεγγυότητα, στοιχεία που την κατατάσσουν σταθερά ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η μετοχική της σύνθεση αποτυπώνει έμπρακτα αυτήν την ταυτότητα: Το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε ισχυρές ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες, ενώ το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συνεταιριστικούς οργανισμούς, όπως η Unipol Assicurazioni, η Macif και η P&V, οι οποίοι προσφέρουν διαχρονικά τεχνογνωσία και στρατηγική στήριξη.

Η βασική μας διαφοροποίηση έγκειται στο συνεταιριστικό μας μοντέλο, το οποίο δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική ταυτότητα, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας και χτίζουμε σταθερές μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες.

Παράλληλα, διαθέτουμε ένα πολυκαναλικό δίκτυο διανομής, πάνω από 1.500 σημείων πώλησης, σε κάθε νομό και πόλη της Ελλάδας, καλύπτοντας όλο το φάσμα ασφαλιστικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων. Συνδυάζουμε την πανελλαδική παρουσία με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, ευελιξία και συνεχή αναζήτηση στη διαμόρφωση προσωποποιημένων λύσεων.

Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η ικανότητά μας να συνδυάζουμε το ανθρώπινο πρόσωπο μιας εταιρείας που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στον ασφαλισμένο με τη δυναμική εξέλιξη ενός σύγχρονου οργανισμού, παραμένοντας σταθερά πιστοί στις κοινωνικές μας αξίες και τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ασφάλεια με πραγματική και ουσιαστική αξία.