Νίκος Ζάχος (NP Ασφαλιστική): Κερδοφορία και φερεγγυότητα

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

«Το τρίπτυχο ελληνική ασφαλιστική εταιρεία- υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας- φερεγγυότητα είναι αυτό που χαρακτηρίζει την NP Ασφαλιστική», τονίζει στο «NextDeal» o γενικός διευθυντής, κ. Νίκος Ζάχος. Σημειώνει ότι η εταιρεία θα είναι στην κορυφή της απόδοσης, της κερδοφορίας και της φερεγγυότητας και τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

H NP Ασφαλιστική μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια έχει ως στόχο την αυτόνομη κερδοφόρα ανάπτυξη με ρυθμούς που θα ξεπερνούν τον μέσο όρο της αγοράς και θα ισχυροποιούν τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του οργανισμού, με στόχο πάντα την αυτόνομη και δυναμική πορεία της εταιρείας.

Η NP Ασφαλιστική κατά τη διάρκεια της 23χρονης ιστορίας της ξεπέρασε κάθε φράγμα και κάθε εμπόδιο (οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, πόλεμοι, ενεργειακές κρίσεις), στηρίζοντας τις προσπάθειές της πάνω στους στρατηγικούς της στόχους και τις σταθερές της αξίες.

Κάθε χρόνο σε αυτά τα 23 χρόνια, η εταιρεία έδειξε ότι μπορεί να κινηθεί καλύτερα όχι μόνο από τον μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και από το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROI) διαμορφώνεται στα επίπεδα του 25-30%, που αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό επίτευγμα για οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση, με τον στόχο να παραμένει ίδιος και στα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, η NP Ασφαλιστική είναι η ασφαλιστική με τους υψηλότερους Δείκτες Φερεγγυότητας (Solvency Ratios) σταθερά την τελευταία 10ετία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπου μέσα από τη συνέχιση της θετικής μας πορείας θα παραμείνουμε στην κορυφή της λίστας των Δεικτών Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, πλέον έχουμε υπερβεί το 3,5% στις Γενικές Ασφαλίσεις και στόχος μας είναι στην προσεχή πενταετία να αναπτυχθούμε σημαντικά σε όλους τους κλάδους προτεραιότητας για εμάς, όπως ο κλάδος Περιουσίας, οι Αστικές Ευθύνες, τα Ατυχήματα, οι Μεταφορές και το Αυτοκίνητο.

Η ανάπτυξη που στοχεύουμε και θα την πετύχουμε θα έρθει αποκλειστικά μέσα από τους επαγγελματίες ασφαλιστές μας, καθώς είναι οι πλέον ικανοί και γνώστες της αγοράς και μαζί μας μπορούν να επιτύχουν όλες τις αναπτυξιακές τους φιλοδοξίες.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Το προφίλ της NP Aσφαλιστικής είναι σαφές εδώ και χρόνια. Είμαστε μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, κινούμαστε αποκλειστικά με το ανθρώπινο δίκτυο και τηρούμε απαρέγκλιτα τους στρατηγικούς μας στόχους με έμφαση στην ικανοποίηση του ασφαλισμένου πελάτη μας, των εργαζομένων και των συνεργατών μας.

Το τρίπτυχο ελληνική ασφαλιστική εταιρεία-υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας- φερεγγυότητα είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, νομίζω ότι οι 3 αυτές παράμετροι μας δίνουν υπεροχή.