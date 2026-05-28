Ιωάννης Λαπατάς (Ατλαντική Ένωση): Κορυφαία Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία - Δραστηριότητα σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους

Με μια ματιά Η Ατλαντική Ένωση, στη διάρκεια της δυναμικής της πορείας η οποία υπερβαίνει τα 56 χρόνια, έχει κατορθώσει να συνδυάζει τον πολυεθνικό χαρακτήρα με τη σταθερή ελληνική Διοίκηση

Το management της εταιρείας απαρτίζεται από «ασφαλιστές» με πολύχρονη εμπειρία και προσήλωση στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Η Ατλαντική Ένωση, στη διάρκεια της δυναμικής της πορείας η οποία υπερβαίνει τα 56 χρόνια, έχει κατορθώσει να συνδυάζει τον πολυεθνικό χαρακτήρα με τη σταθερή ελληνική Διοίκηση. Το management της εταιρείας απαρτίζεται από «ασφαλιστές» με πολύχρονη εμπειρία και προσήλωση στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς.

Από το 1972, μέτοχος μειοψηφίας είναι ο ελβετικός τραπεζοασφαλιστικός Όμιλος Baloise, ο οποίος, μετά τη συγχώνευσή του με τον επίσης ελβετικό Όμιλο Helvetia τον Δεκέμβριο του 2025, συνέβαλε στη δημιουργία μιας νέας ασφαλιστικής δύναμης. Η νέα αυτή δύναμη συγκαταλέγεται στους 10 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς ομίλους, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 25 δισ. δολαρίων, ενεργητικό που υπερβαίνει τα 150 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελβετικής αγοράς.

Η Ατλαντική Ένωση από την ίδρυσή της διαθέτει άδεια λειτουργίας για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους (Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Ζωής & Υγείας, Εγγυήσεων, Αυτοκινήτων κ.ά.), ενώνοντας πολυσχιδείς ασφαλιστικές ανάγκες με σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις.

1. Παραγωγή ασφαλίστρων

Το 2025 αποτέλεσε για την Ατλαντική Ένωση έτος ισχυρής ανάπτυξης. Σε σύνολο παραγωγής όλων των κλάδων πέτυχε σημαντική άνοδο 12μήνου σε ποσοστό 14,61%, έναντι του αντίστοιχου 12μήνου του προηγούμενου έτους. Ο ρυθμός αύξησης παραγωγής για το διάστημα αυτό ήταν υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς (5,60% με στοιχεία ΕΑΕΕ). Στο ιδιαίτερα εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα συνέβαλαν όλοι σχεδόν οι ασφαλιστικοί κλάδοι και ιδιαίτερα, οι κλάδοι Περιουσίας με αύξηση 16,3%, Αστικής Ευθύνης με 18,3%, Προσωπικών Ατυχημάτων με 23,5%, Μεταφορών με 21,6% και Ομαδικών Ασφαλίσεων με 32,7%.

Με αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα «έκλεισε» και το πρώτο τετράμηνο του 2026, στη διάρκεια του οποίου η Ατλαντική Ένωση ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το ποσοστό αύξησης της συνολικής της παραγωγής έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2025, φθάνοντας στο 15,76%. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως στο καλό αυτό αποτέλεσμα συνέβαλαν τόσο οι κλάδοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά και άλλοι, όπως για παράδειγμα ο κλάδος Εγγυήσεων, που κατέγραψε άκρως θεαματικό ποσοστό αύξησης.

2. Κέρδη

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη για το α΄ τρίμηνο του έτους ακολουθούν τη θετική πορεία των 37 τελευταίων ετών καταγράφοντας ποσοστό αύξησης 126,16%.

3. Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας στο ίδιο διάστημα ανήλθαν σε €181.012.861,66 σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

4. Ενεργητικό

Το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται πλέον σε €196.804.010, έναντι €188.182.054 του ιδίου διαστήματος του προηγούμενου έτους.

5. Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στο α΄ τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε €99.111.473 έναντι €95.184.450, καταγράφοντας αύξηση 4,13% έναντι του προηγούμενου έτους, κατατάσσοντας σταθερά την εταιρεία στην 1η δεκάδα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

6. Δείκτης Φερεγγυότητας

Η Ατλαντική Ένωση πέτυχε για 10η συνεχή χρονιά να κατακτήσει την ΠΡΩΤΗ θέση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής, με Δείκτη Φερεγγυότητας 293% (αποτελέσματα 31/12/2025).

Παράλληλα με τα οικονομικά της επιτεύγματα, η Ατλαντική Ένωση «εκσυγχρονίζεται» και δυναμώνει σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα:

Στελεχώνει τις Δ/νσεις και Τμήματα με έμπειρους επαγγελματίες προερχόμενους από την αγορά, ενώ παράλληλα μέλημά της είναι η παροχή ευκαιριών σε νέους, απόφοιτους Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αποτελέσουν και το μέλλον της εταιρείας.

Διαθέτει εκτεταμένο Δίκτυο Συνεργατών που υπερβαίνει τους 1.200 πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές ακαδημίες κ.ά., Ταξιδιωτικής Ασφάλισης (μικρής ή ετήσιας διάρκειας, καθώς και ακύρωσης ταξιδιού-cancellation), ασφάλισης φοιτητών εξωτερικού (Erasmus & Erasmus Plus), Περιβαλλοντικής Ευθύνης και κάλυψης Διακοπής Εργασιών (Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών) για μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Συγχρόνως, διαθέτει τα πλέον ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης σκαφών αναψυχής και αλλοδαπών, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά στην ασφάλιση Εγγυήσεων. Επισημαίνεται ότι βασική στρατηγική της απόφαση είναι η έμφαση που δίνει στην ασφάλιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον επιχειρηματικό κορμό της Ελλάδας.

Στηρίζει το έργο και την προσπάθεια των συνεργατών της μέσω εξελιγμένων ψηφιακών εργαλείων, όπως το Atlaweb (εταιρικό portal), που αποτελεί ένα πλήρες ηλεκτρονικό γραφείο διαθέσιμο μέσω υπολογιστών ή/και κινητών τηλεφώνων (Atlantiki Enosi Mobile), ενώ παράλληλα κάνει πιο εύκολες και απλές τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων πελατών της με app εφαρμογές, όπως η Atlantiki Assistance, που λειτουργεί μέσω κινητού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή βλάβης.

Μεριμνά για το έργο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, έχοντας δείξει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι διαχρονικά βρίσκεται δίπλα του και στρατηγικά έχει επιλέξει τη συνεργασία μαζί του. Παρέχει έναν από τους πλέον ανταποδοτικούς Κανονισμούς Κινήτρων (συνδυάζει υψηλό επίπεδο προμηθειών με παροχή σημαντικών bonusses), όσο και ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης (φυσικής παρουσίας ή/και διαδικτυακής υλοποίησης), το οποίο περιλαμβάνει σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης- επαναπιστοποίησης (με βάση τις απαιτήσεις της ΤτΕ) και για τους δύο γνωστικούς τομείς, αλλά και πληθώρα ανεξάρτητων σεμιναρίων επιμόρφωσης.

Έχει καταφέρει να την εμπιστεύονται περισσότεροι από 400.000 ασφαλισμένοι.

Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ατλαντικής Ένωσης είναι η ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, αλλά κατ’ αναλογία και ολόκληρο τον πλανήτη. Η συμβολή της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τη φέρνει όλο και πιο κοντά στο κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, τόσο η Διοίκηση όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της καταβάλλουν καθημερινά κάθε προσπάθεια ώστε να δικαιώνουν και επιβεβαιώνουν τον σημαντικότατο ρόλο του ασφαλιστικού θεσμού.