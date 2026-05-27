Hassène Feki (Groupama Ασφαλιστική): Συνέπεια λόγων και έργων

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

«Στην Groupama Ασφαλιστική επενδύουμε σταθερά στους ανθρώπους μας, στην καινοτομία και τις υποδομές, βελτιώνοντας διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα», τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Hassène Feki.

«Δεν προσφέρουμε απλώς ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, έχοντας ως αιχμή του δόρατος την ταχύτητα και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση και τις αποζημιώσεις», σημειώνει ο κ. Feki.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Η στρατηγική μας για την επόμενη πενταετία βασίζεται στον στόχο «Grow stronger to go further», αποτυπώνοντας την πρόθεση της Groupama Ασφαλιστικής να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μέσω στοχευμένης ανάπτυξης και επενδύσεων στην τεχνολογία, που αποβλέπουν όχι μόνο στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, αλλά και στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ισορροπημένη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων. Παράλληλα, επιδιώκουμε την περαιτέρω ενίσχυση των ομαδικών ασφαλίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας μας στην Περιφέρεια.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε να επενδύουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας, ενώ ενισχύουμε και τις συνεργασίες μας με εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τα πρότυπα του Ομίλου Groupama, υιοθετούμε μια data-driven προσέγγιση που διασφαλίζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και εστιάζει στη βιώσιμη κερδοφορία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργική αριστεία και την παροχή μιας ολοκληρωμένης, omnichannel εμπειρίας για τους πελάτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση ενός εκτεταμένου πλάνου στρατηγικών πρωτοβουλιών, εκ των οποίων 16 έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα συγκαταλέγεται η νέα πλατφόρμα συνεργατών Cheetah Pro, η οποία αναπτύσσεται σταδιακά με στόχο να προσφέρει ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία και την αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Το προφίλ της Groupama Ασφαλιστικής στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται από τον μοναδικό συνδυασμό της διεθνούς τεχνογνωσίας ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου και της βαθιάς, ουσιαστικής γνώσης της τοπικής πραγματικότητας. Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία, η οποία μεταφράζεται σε μια κουλτούρα αξιοπιστίας και αμεσότητας. Δεν προσφέρουμε απλώς ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, έχοντας ως αιχμή του δόρατος την ταχύτητα και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση και τις αποζημιώσεις.

Η ειδοποιός διαφορά μας έγκειται στην ικανότητά μας να εξελισσόμαστε ψηφιακά χωρίς να χάνουμε το στοιχείο της ανθρώπινης επαφής. Επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, αλλά, την ίδια στιγμή, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των δικτύων μας και των συνεργατών μας. Επιπλέον, η εγγύηση και η αξιοπιστία που φέρει το όνομα του Ομίλου Groupama, αλλά και η προσήλωσή μας στη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά μάς επιτρέπουν να παρέχουμε σιγουριά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η συνέπεια λόγων και έργων είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να προσφέρουμε πραγματική αξία για κάθε ασφαλισμένο μας.