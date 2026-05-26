Γιάννης Καντώρος (Interamerican): Επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Με τη στήριξη και τη διεθνή τεχνογνωσία της Achmea, ο όμιλος Interamerican εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα NextDeal o κ.Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican.

Υπογραμμίζει ότι η σταθερή οργανική κερδοφορία και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, επενδύοντας σε οικοσύστημα προσιτών υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους. Σημειώνει ακόμη η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Interamerican που με παρουσία πλέον σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, ενισχύει σταθερά το διεθνές αποτύπωμά της.

Ερωτηθείς σχετικά αναφέρει το ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών υγείας με την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, τα Πολυϊατρεία Medifirst και το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο υγείας, που διαμορφώνουν ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας.

1. Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της Interamerican στο σημερινό περιβάλλον;

Κάθε μεγάλη μετάβαση φέρνει νέες προκλήσεις. Σήμερα η ταχύτητα των εξελίξεων είναι πρωτόγνωρη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζει τα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια και οι δημογραφικές πιέσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον με πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, αλλάζοντας και την ίδια τη φύση του κινδύνου.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να λειτουργήσει με όρους του παρελθόντος. Η λέξη-κλειδί είναι η «ανθεκτικότητα». Κι αυτό αποτυπώνεται στον τρόπο που επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της ασφάλισης: δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή της αποζημίωσης, αλλά αποτελεί μηχανισμό σταθερότητας, πρόληψης και καθημερινής υποστήριξης των ανθρώπων. Πρωτοβουλίες όπως το Rebuilding Tomorrow αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο που μπορεί να έχει η ασφάλιση στην προετοιμασία και στην αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων που σήμερα έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας.

Στον Όμιλο Interamerican, με τη στήριξη και την τεχνογνωσία της μητρικής μας, της Achmea, εξελισσόμαστε με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Η σταθερή οργανική κερδοφορία και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μάς επιτρέπουν να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό και τη μετάβαση σε ένα omnichannel μοντέλο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των big data. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, προσφέροντας προσιτές λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική επιλογή για εμάς, μέσα από στοχευμένες κινήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Anytime, το digital brand του Ομίλου μας, είναι σημείο αναφοράς στην ψηφιακή ασφάλιση, έχοντας αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς μέσα από ένα digital-first μοντέλο που συνδυάζει απλότητα, ταχύτητα και καινοτομία. Με παρουσία πλέον σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, ενισχύουμε σταθερά το διεθνές αποτύπωμά μας.

2. Ποια είναι η σημασία της πρόληψης και της υγείας στο επιχειρηματικό σας μοντέλο;

Η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας και βρίσκεται στον πυρήνα της προσέγγισής μας για την υγεία. Για εμάς, η ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων ξεκινά πολύ πριν από τη στιγμή της νοσηλείας ή της αποζημίωσης, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνεχή υποστήριξη.

Επιπλέον, η αυξανόμενη πίεση στον χώρο της υγείας και το δημογραφικό καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την έγκαιρη παρέμβαση.

Στον Όμιλο Interamerican επενδύουμε σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών υγείας. Οι δικές μας υποδομές –η Αθηναϊκή Γενική Κλινική και τα Πολυϊατρεία Medifirst–, η Γραμμή Υγείας 1010, ο στόλος ασθενοφόρων μας, αλλά και ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο υγείας, διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας, με πιο άμεση και ουσιαστική υποστήριξη για τους ανθρώπους.

Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την πρόληψη και την εμπειρία των ασφαλισμένων μας. Μέσα από καινοτόμες λύσεις όπως η Τηλεϊατρική και η εφαρμογή Medi ON, οι άνθρωποι έχουν άμεση πρόσβαση σε ιατρική καθοδήγηση και υπηρεσίες υγείας, ενώ με το Tele-Underwriting κάνουμε πιο απλή και πιο γρήγορη τη διαδικασία ασφάλισης υγείας.

Για εμάς, το μέλλον της υγείας βρίσκεται στη δυνατότητα να συνδυάζεις πρόληψη, τεχνολογία και ανθρώπινη προσέγγιση σε μια ενιαία εμπειρία που δημιουργεί πραγματική αξία για τον ασφαλισμένο.

3. Πώς ενσωματώνετε την τεχνολογία στις υπηρεσίες σας;

Η επένδυση στην τεχνολογία είναι οριζόντια και διατρέχει το σύνολο της λειτουργίας μας, από την εξέλιξη του Anytime App και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως τα e-claims, έως την ενσωμάτωση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών και στην υποστήριξη του δικτύου συνεργατών. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το “Ask the Bot”, ένα εργαλείο AI που υποστηρίζει real time τους Ασφαλιστικούς μας Συμβούλους, δίνοντάς τους άμεσες και στοχευμένες απαντήσεις στην καθημερινότητά τους.

Η Interamerican βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό κλάδο. Αξιοποιούμε δεδομένα, αυτοματισμούς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Στόχος είναι η τεχνολογία να μην περιορίζεται στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, αλλά να συμβάλλει σε μια πιο άμεση, πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη εμπειρία για τον πελάτη.

4. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τον κλάδο τα επόμενα χρόνια;

Ο κλάδος της ασφάλισης εισέρχεται σε μια περίοδο ουσιαστικού επαναπροσδιορισμού, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται και εξελίσσονται οι κίνδυνοι.

Η αυξημένη συχνότητα και ένταση των φυσικών φαινομένων δημιουργούν την ανάγκη για πιο προληπτικές προσεγγίσεις και σύγχρονα εργαλεία στη διαχείριση του κινδύνου, με μεγαλύτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα και στην έγκαιρη προετοιμασία της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα, όπου η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει χαμηλή και υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης γύρω από τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών, το ζητούμενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας και η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγουν νέους δρόμους, βελτιώνοντας την αξιοποίηση των δεδομένων, την ταχύτητα ανταπόκρισης και συνολικά την εμπειρία του ασφαλισμένου, ενώ οι δημογραφικές εξελίξεις και οι αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της υγείας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πιο σύγχρονες, βιώσιμες και προσβάσιμες λύσεις προστασίας και φροντίδας.

Τελικά, το πραγματικό διακύβευμα για τον κλάδο είναι η ικανότητα να μεταφράσει αυτές τις εξελίξεις σε απλές, ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα. Όσοι το πετύχουν, δεν θα ακολουθήσουν τις αλλαγές της αγοράς, θα τις διαμορφώσουν.