Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου (Eurolife FFH): Επενδύοντας στην τεχνολογία, στην εμπιστοσύνη και τη νέα εποχή της ασφάλισης

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επανάσταση μετασχηματίζουν ραγδαία το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ασφαλιστική αγορά καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της απέναντι στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Όμιλος Eurolife FFH συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην τεχνολογία και την εμπειρία του πελάτη, ενισχύοντας τη θέση του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στο ειδικό αφιέρωμα του «NextDeal» εν όψει του 26ου Insurance & Reinsurance Meeting, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, μιλά για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου, τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη σημασία των συνεργασιών και τη στρατηγική που ακολουθεί η Eurolife FFH σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας, αλλά και σημαντικών ευκαιριών ανάπτυξης.

1. Ποια είναι η θέση του Ομίλου Eurolife FFH στην ελληνική αγορά σήμερα;

Η Eurolife FFH είναι ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με μια διαμορφωμένη εδώ και χρόνια ισχυρή παρουσία τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και τις Γενικές Ασφαλίσεις. Έχουμε μια εδραιωμένη θέση στην αγορά και μια σταθερά ανοδική πορεία, καθώς δεν εφησυχάζουμε, αλλά στόχος μας είναι πάντα να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις λειτουργίες μας.

Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν τη ζωή των πάνω από 700.000 ασφαλισμένων μας καλύτερη. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και που δεν ακολουθούν τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά τις διαμορφώνουν.

Επενδύουμε συστηματικά στην εμπειρία του πελάτη μαζί μας, στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ενίσχυση των συνεργασιών μας, με στόχο να αποτελούμε έναν αξιόπιστο και σταθερό συνοδοιπόρο για κάθε άνθρωπο που μας εμπιστεύεται. Γιατί για εμάς αξία έχει η επιτυχία μας να μην αποτυπώνεται μόνο σε μεγέθη και επιδόσεις, αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους ανθρώπους που μας επιλέγουν για την ασφάλειά τους.

2. Πώς επηρεάζουν οι διεθνείς τάσεις την ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Οι διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας, στο οποίο οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και λιγότερο προβλέψιμοι. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, εντείνουν το αίσθημα αβεβαιότητας και επηρεάζουν άμεσα την οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη συχνότητα φυσικών καταστροφών, αλλά και η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας, με αποκορύφωμα το κύμα που λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν το τοπίο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η αγορά.

Για τον κλάδο μας, αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε να εξελίξουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας στην πρόβλεψη και τη διαχείριση κινδύνων, αξιοποιώντας δεδομένα και τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη φαρέτρα μας με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες των πελατών μεταβάλλονται δυναμικά, με έμφαση στην άμεση, προσωποποιημένη και διαφανή εξυπηρέτηση, γεγονός που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Στην Ελλάδα, οι διεθνείς αυτές τάσεις αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η ασφαλιστική συνείδηση και να καλυφθεί το κενό προστασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η οικονομία μας έχει πλέον αποκτήσει μια θετική δυναμική, αλλά η ασφαλιστική διείσδυση εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό ως γεγονός δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και μια αυξημένη ευθύνη για τον κλάδο να ανταποκριθεί πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως έχω ξαναπεί, η ασφαλιστική αγορά μπορεί και θέλει να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό και στρατηγικό ρόλο, συμβάλλοντας στη σταθερότητα της οικονομίας και στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

3. Ποιες επενδύσεις θεωρείτε κρίσιμες για το μέλλον της εταιρείας;

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούμε στη Eurolife FFH εντάσσονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που έχει στο επίκεντρό της την τεχνολογία, την εμπειρία του πελάτη και τους ανθρώπους μας.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί βασικό άξονα αυτής της στρατηγικής, όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να απλοποιούμε διαδικασίες, να βελτιώνουμε την ταχύτητα εξυπηρέτησης και να προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες λύσεις. Έχουμε εδώ και καιρό ενσωματώσει εργαλεία AI στο CRM μας, καθώς και πρακτικές αυτοματοποίησης. Έτσι έχουμε αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών των ασφαλισμένων μας και έχουμε ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών μας λειτουργιών. Με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαχείριση των αιτημάτων γίνεται πλέον πιο γρήγορα, πιο δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε λύσεις που σέβονται τον χρόνο και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο πρόσωπό μας.

Όλα αυτά χωρίς να αφήνουμε πίσω τον άνθρωπο. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, ώστε η τεχνολογία να λειτουργεί συμπληρωματικά στην ανθρώπινη εμπειρία και κρίση. Ο συνδυασμός καινοτομίας, τεχνογνωσίας και ανθρώπινης προσέγγισης είναι αυτός που θα διαμορφώσει το μέλλον της ασφαλιστικής εμπειρίας στην Ελλάδα.

4. Ποιος είναι ο ρόλος των συνεργασιών στην ανάπτυξή σας;

Οι συνεργασίες αποτελούν θεμέλιο για τη διαχρονική ανάπτυξή μας. Το δίκτυο των συνεργατών μας βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας και η σχέση που έχουμε χτίσει μαζί τους βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια και τη διαρκή υποστήριξη.

Επενδύουμε ουσιαστικά και με συνέπεια στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των συνεργατών μας, μέσα από ένα σύνολο σύγχρονων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων που τους εξοπλίζουν με γνώσεις και δεξιότητες. Επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να επιτυγχάνουν υψηλούς παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους και παράλληλα να ενδυναμώνονται απέναντι στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του κλάδου.

Συνεχίζοντας με το ίδιο όραμα και το 2026, παραμένουμε συνεπείς στην επένδυσή μας σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Για εμάς η επιτυχία είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας και οι συνεργασίες μας λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αξίας, με έναν κοινό στόχο: να ανεβάζουμε καθημερινά τον πήχυ στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.