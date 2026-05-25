NN Hellas: Στρατηγική επένδυση στους ανθρώπους του Δικτύου Πωλήσεων μέσα από ένα mini MBA ηγεσίας

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της στην επένδυση στους ανθρώπους του Δικτύου Πωλήσεών της, η NN Hellas υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο mini MBA σε συνεργασία με το New York College , ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά Κολλέγια Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα και το μοναδικό με διεθνή εμπειρία ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό.

Το ειδικό πρόγραμμα για τους Συντονιστές του Δικτύου Πωλήσεων υλοποιήθηκε με τη σημαντική συμβολή του Τμήματος Εκπαίδευσης Δικτύου Συνεργατών της εταιρίας της, με στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης ομάδων και τη διαμόρφωση ενός κοινού, σύγχρονου μοντέλου ηγεσίας στο σύνολο του Δικτύου της ΝΝ Hellas. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 9 θεματικών ενοτήτων και 9μηνης διάρκειας, το οποίο υλοποιήθηκε σε βάθος τριών ετών, με τη συμμετοχή τριών διαφορετικών ομάδων Συντονιστών Γραφείων Πωλήσεων από όλη την Ελλάδα. Υπό την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Δημήτρη Μπουραντά και με τη συμβολή διακεκριμένων καθηγητών, το mini MBA σχεδιάστηκε ως ένα ολοκληρωμένο learning journey, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με πραγματικά επιχειρησιακά παραδείγματα και την καθημερινή πρακτική εφαρμογή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος από τους Managers του Δικτύου Πωλήσεων επιβεβαιώνει την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση και τη σημασία της ανάπτυξης μίας κοινής ηγετικής γλώσσας, που ενισχύει τη συνεργασία, την ευθυγράμμιση και την απόδοση.

Με την ολοκλήρωση του mini MBA, στις 2 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το Workshop & Graduation των συμμετεχόντων, μία ημέρα αφιερωμένη στη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Το Workshop αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο συνεχές ταξίδι μάθησης και ανάπτυξης, σηματοδοτώντας την ενεργή εφαρμογή των ηγετικών δεξιοτήτων στην καθημερινή λειτουργία των ομάδων.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της NN Hellas, κ. Διονύσης Νοδάρος, δήλωσε: «Στην NN Hellas πιστεύουμε ότι η ουσιαστική ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων ξεκινά από τη συστηματική επένδυση στους ανθρώπους μας. Το mini MBA αποτελεί μία στρατηγική πρωτοβουλία που ενισχύει τις ηγετικές δεξιότητες των συνεργατών μας και δημιουργεί κοινή κουλτούρα, σύγχρονη ηγετική αντίληψη και υψηλή απόδοση σε όλο το Δίκτυο. Για εμάς, δεν πρόκειται για μεμονωμένη δράση – αποτελεί μέρος ενός διευρυμένου πλαισίου εκπαίδευσης κα υποστήριξης.»

Η NN Hellas συνεχίζει να υποστηρίζει το Δίκτυο Πωλήσεών της μέσα από συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ενημερώσεις, αναδεικνύοντας την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως ένα σύγχρονο επάγγελμα εξέλιξης και ανάπτυξης για ανθρώπους με όραμα και διάθεση να προχωρήσουν μπροστά.