Βόμβες Σαρρηγεωργίου για το ασφαλιστικό κενό και την ανταγωνιστικότητα στο Συνέδριο της Ύδρας

Με μια ματιά Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόοδο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τη δημιουργία του ευρώ, η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ασία.

Το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα είναι τετραπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Για το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα και την ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως οι φυσικές καταστροφές, η υγεία και συντάξεις, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου μιλώντας στο ετήσιο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ένωσης στην Ύδρα.

Ανοίγοντας τις εργασίες της διοργάνωσης, ο κ. Σαρρηγεωργίου σημείωσε τη μεγάλη συμμετοχή, στο συνέδριο, με περισσότερους από 450 συνέδρους, τονίζοντας ότι «η Ύδρα βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια της χωρητικότητάς της», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική αγορά.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, με πολέμους, γεωπολιτικές εντάσεις, αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένο πληθωρισμό. Όπως υπογράμμισε, η αβεβαιότητα αυξάνει το «risk premium» και επηρεάζει συνολικά τις αγορές και τις επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόοδο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τη δημιουργία του ευρώ, η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ασία. «Η Ευρώπη πρώτα ρυθμίζει και μετά προσπαθεί να απλοποιήσει», σχολίασε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για την υπερβολική κανονιστική παρέμβαση των Βρυξελλών.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Σαρρηγεωργίου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ, με ανάπτυξη 2,4% και δημοσιονομική σταθερότητα. Εξήρε επίσης τον ρόλο της ελληνικής παρουσίας στο Eurogroup, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποδεικνύει πως μπορεί να αλλάξει πορεία και να βελτιωθεί.

Ωστόσο, τόνισε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, όλοι οι βασικοί δείκτες παραμένουν περίπου στο ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που σημαίνει ότι το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα είναι τετραπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κατέβαλε 3,7 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις και συνεισέφερε περίπου 600 εκατ. ευρώ σε φόρους, ενώ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της χώρας.

Ξεχωριστή έμφαση έδωσε στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι, πέρα από την κλιματική αλλαγή, ο μεγαλύτερος φυσικός κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει ο σεισμός. Όπως είπε, μόλις το 18%-19% των κατοικιών στη χώρα είναι ασφαλισμένο, όταν σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, τα ποσοστά φτάνουν το 70%-80%.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ υπερασπίστηκε τα φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικιών, λέγοντας ότι το κόστος των κινήτρων είναι μικρότερο από το κόστος που καλείται να αναλάβει το κράτος μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορά έκανε και στην υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, ζητώντας αυστηρή εφαρμογή του μέτρου, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως μετά την κακοκαιρία Daniel, όπου πολλές επιχειρήσεις καταστράφηκαν χωρίς δυνατότητα επανεκκίνησης.

Στο μέτωπο της υγείας, σημείωσε ότι η ασφαλιστική αγορά καταβάλλει πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως για υπηρεσίες υγείας, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως υποστήριξε, οι Έλληνες παραμένουν υποασφαλισμένοι, πληρώνοντας τελικά περισσότερα από την τσέπη τους σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες.

Ιδιαίτερα ανήσυχος εμφανίστηκε και για το συνταξιοδοτικό, κάνοντας λόγο για το «σιωπηλό πρόβλημα» της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, η γήρανση του πληθυσμού και η έλλειψη επαρκών αποταμιευτικών σχημάτων δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα των συντάξεων, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη μακροχρόνια αποταμίευση.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αλλαγές που φέρνει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων θα εντείνουν τον ανταγωνισμό, καθώς στις μακροχρόνιες αποταμιεύσεις θα εισέλθουν πιο δυναμικά τράπεζες και asset managers. «Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι ο κόσμος αλλάζει με εκθετικούς ρυθμούς και ότι επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και θεσμοί οφείλουν να κινηθούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά απέναντι στις νέες προκλήσεις.

Η Ελίνα Παπασπυροπούλου

Ανοίγονατς τις εργασίες του συνεδρίου, η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ Ελίνα Παπασπυροπούλου αφού αναφέρθηκε στη ιστορία του συνεδρίου σημείωσε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει υποστηρίξει χιλιάδες ασφαλισμένους, έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε καταστροφικά γεγονότα και έχει σταθεί στο πλευρό επιχειρήσεων και πολιτών. Ταυτόχρονα, ο τομέας συνεχίζει να εξελίσσεται, προσαρμόζοντας τους αναδυόμενους κινδύνους, αγκαλιάζοντας την καινοτομία και ενισχύοντας τη συμβολή του στη οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.



