Πάνος Δημητρίου (Generali): Θέλουμε να είμαστε σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα

Συνέντευξη από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική αγορά μετασχηματίζεται ραγδαία υπό την πίεση της τεχνολογίας, της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων απαιτήσεων των πολιτών για ουσιαστική προστασία, η Generali Hellas επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Με αφορμή τα 140 χρόνια παρουσίας της Generali στην ελληνική αγορά και την εξαγορά της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πάνος Δημητρίου, εξηγεί πώς η εταιρεία ξεχωρίζει σαν αμιγώς ασφαλιστική εταιρεία και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «Lifetime Partner» των ασφαλισμένων.

1. Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξης της Generali Hellas για τα επόμενα χρόνια;

Η Generali βρίσκεται σήμερα σε ένα σημείο ισχυρής εδραίωσης, αλλά ταυτόχρονα στην αφετηρία ενός νέου δυναμικού κύκλου ανάπτυξης. Συμπληρώνουμε 140 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα έχοντας κατακτήσει την 3η θέση στην ασφαλιστική αγορά, όχι μέσα από συγκυριακές κινήσεις, αλλά με συνέπεια, στρατηγική πειθαρχία και διαρκή επένδυση στην εμπιστοσύνη. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Όχι μόνο σε επίπεδο μεγέθους, αλλά κυρίως σε αξιοπιστία, ποιότητα υπηρεσιών και εμπειρία πελάτη. Για εμάς, η ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός· είναι το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής σχέσης που χτίζουμε καθημερινά με τους ασφαλισμένους μας, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστασίας και φροντίδας που καλύπτει κάθε σύγχρονη ανάγκη ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η Υγεία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό άξονα αυτής της στρατηγικής, γι’ αυτό και η εξαγορά του Ομίλου της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ και η δημιουργία της ARISTON σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Generali στην Ελλάδα. Η επένδυσή μας, όμως, δεν περιορίζεται στη νοσοκομειακή περίθαλψη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα εμπειρία ασφάλισης, όπου ο ασφαλισμένος θα έχει πρόσβαση όχι μόνο σε αποζημίωση, αλλά σε καθοδήγηση, πρόληψη, υποστήριξη και προσωποποιημένες υπηρεσίες σε κάθε σημείο επαφής με την Generali. Η ARISTON δημιουργήθηκε ακριβώς για να λειτουργήσει ως ο συνδετικός κρίκος αυτής της εμπειρίας. Ξεκινώντας από τον χώρο της Υγείας, φιλοδοξούμε σταδιακά να επεκτείνουμε τη φιλοσοφία της και σε ευρύτερους τομείς ασφάλισης και εξυπηρέτησης, από τις Γενικές Ασφάλειες και την προστασία κατοικίας και περιουσίας έως τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αποταμιευτικών λύσεων και της καθημερινής κινητικότητας.

Πιστεύω βαθιά ότι το μέλλον της ασφάλισης βρίσκεται στην ολιστική εμπειρία. Ο πολίτης σήμερα δεν αναζητά μια εταιρεία που θα εμφανιστεί μόνο τη στιγμή της ζημιάς· αναζητά έναν σταθερό συνοδοιπόρο ζωής και ανάπτυξης. Αυτό ακριβώς σημαίνει για εμάς το Lifetime Partner. Για να το πετύχουμε, συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια στους ανθρώπους μας, στα δίκτυά μας και στην τεχνολογία, διατηρώντας πάντα στον πυρήνα μας το ασφαλιστικό μας DNA.

2. Πώς διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό;

Η Generali ξεχωρίζει, χαράσσει τη δική της διαδρομή στην ασφαλιστική αγορά, παραμένοντας μια αμιγώς ασφαλιστική εταιρεία. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Σε μια εποχή όπου πολλοί αντιμετωπίζουν την Υγεία και την ασφάλιση κυρίως ως πεδίο επενδυτικών αποδόσεων, εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε πρώτα τον άνθρωπο. Η φιλοσοφία μας δεν βασίζεται σε ευκαιριακές κινήσεις. Βασίζεται στη δημιουργία πραγματικής αξίας για τον ασφαλισμένο. Ακούμε τους πελάτες μας, τις ανάγκες τους αλλά και τα παράπονά τους, και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε με αμεσότητα, υπευθυνότητα και ουσιαστική διάθεση επίλυσης. Αυτό είναι για εμάς η πραγματική αξιοπιστία.

Η εξαγορά της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ και η λειτουργία της ARISTON έρχονται να επεκτείνουν ουσιαστικά το ασφαλιστικό μας αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε συνολικά την εμπειρία του ασφαλισμένου σε κάθε σημείο επαφής με το σύστημα υγείας, μειώνοντας την αγωνία, την ταλαιπωρία και την αβεβαιότητα. Γιατί, τελικά, η σημαντικότερη υπηρεσία στην ασφάλιση είναι να κάνεις τον άνθρωπο να νιώθει ότι δεν είναι μόνος όταν σε χρειάζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η βαθύτερη κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων στον χώρο της Υγείας μάς οδηγεί και σε μια ευρύτερη προσέγγιση για το μέλλον της ασφάλισης. Πιστεύουμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το δημόσιο σύστημα υγείας. Αντίθετα, το μέλλον βρίσκεται στις συνέργειες που μπορούν να ενισχύσουν συνολικά την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του συστήματος υγείας της χώρας.

Παράλληλα, επενδύουμε σταθερά στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τα Δίκτυά μας. Οι συνεργάτες μας είναι προέκταση της φιλοσοφίας και της παρουσίας μας στην αγορά. Το πλαίσιο συνεργασίας μας βασίζεται στη διαφάνεια, στη στήριξη και τη συνδημιουργία, διαμορφώνοντας ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης για κάθε σοβαρό επαγγελματία του χώρου.

3. Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στις υπηρεσίες που προσφέρετε;

Η καινοτομία για την Generali αποτελεί τρόπο σκέψης, λειτουργίας και εξέλιξης. Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες επειδή μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τον ασφαλισμένο, τον συνεργάτη και τους ανθρώπους μας.

Αξιοποιούμε AI εργαλεία και προηγμένη ανάλυση δεδομένων στο under writing, στη διαχείριση ζημιών, στην ταχύτερη επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στη δυνατότητα να προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες και άμεσες λύσεις στους πελάτες μας.

Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά σε ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινή εμπειρία του ασφαλισμένου πιο απλή και πιο ανθρώπινη. Μέσα από το My Generali δημιουργούμε ένα ολοένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης, ενώ με εργαλεία όπως το GenieBot δίνουμε στους πελάτες μας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, υποστήριξη και καθοδήγηση με ταχύτητα και ευκολία.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία αλλάζει ριζικά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Δικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας όλα τα σύγχρονα εργαλεία, την τεχνολογία και την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να επιτύχουν το «Driving Excellence» στην πράξη. Να μπορούν όχι μόνο να πετυχαίνουν μια πώληση, αλλά κυρίως να χτίζουν σχέσεις διάρκειας με τους πελάτες τους.

Πιστεύω βαθιά ότι η πραγματική αξία της τεχνολογίας αναδεικνύεται μόνο όταν λειτουργεί συμπληρωματικά με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ταχύτητα, ακρίβεια και δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων δεδομένων σε κλίμακα. Η ανθρώπινη εμπειρία, όμως, είναι εκείνη που προσθέτει κρίση, ενσυναίσθηση και ουσιαστική κατανόηση.

Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας «Lifetime Partner 27: Driving Excellence». Για εμάς, η Αριστεία είναι η ικανότητα να συνδυάζεις την καινοτομία με την ανθρώπινη σχέση, δημιουργώντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα σύγχρονη, αξιόπιστη και ουσιαστικά ανθρώπινη.

4. Πώς αντιμετωπίζετε τις αλλαγές στις ανάγκες των καταναλωτών;

Οι ανάγκες των πολιτών αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο σύγχρονος ασφαλισμένος ζητά απλότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και ουσιαστική παρουσία.

Για να ανταποκριθείς σε αυτό, πρέπει πρώτα να μάθεις να ακούς. Και να έχεις τη γενναιότητα να αλλάζεις. Στην Generali προσπαθούμε να ακούμε με προσοχή τους πελάτες μας και να μεταφράζουμε αυτήν τη γνώση σε πράξη. Επενδύουμε διαρκώς στη δημιουργία πιο σύγχρονων και προσωποποιημένων ασφαλιστικών προγραμμάτων, με δυνατότητες και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας και δημιουργούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία προστασίας και φροντίδας.

Θέλουμε να είμαστε μια εταιρεία που θα ξεχωρίζει όχι μόνο για τα προϊόντα της, αλλά για τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Να είμαστε σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας, πρότυπο συνεργασίας για τα Δίκτυά μας και υπόδειγμα υπεύθυνου εταιρικού πολίτη για τη χώρα.