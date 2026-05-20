Η Υδρόγειος Ασφαλιστική υποδέχθηκε στην Ελλάδα τον Πρόεδρο του Ομίλου Reale και delegates της Reale Mutua

Η επίσκεψη ανέδειξε το κοινό όραμα, τις αξίες αμοιβαιότητας και τη δυναμική της συνεργασίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής με τον Όμιλο Reale στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τον Πρόεδρο του Ομίλου Reale, Luigi Lana, μαζί με τριάντα στελέχη - delegates της Reale Mutua, μητρικής εταιρείας του Ομίλου, υποδέχθηκε στην Ελλάδα η Υδρόγειος Ασφαλιστική, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας του Προέδρου στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Reale, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος στις ανθρώπινες σχέσεις, τη συνεργασία και τη στενή σύνδεση με τις τοπικές εταιρείες και κοινωνίες.

Οι delegates της Reale Mutua κατέχουν ξεχωριστό ρόλο στη φιλοσοφία του Ομίλου, καθώς εκπροσωπούν τους ίδιους τους ασφαλισμένους-μέλη της εταιρείας. Η Reale Mutua, με έδρα το Τορίνο και ιστορία 200 ετών, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλληλασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης, βασίζοντας τη λειτουργία της στις αξίες της αμοιβαιότητας, της εμπιστοσύνης και της μακροχρόνιας δέσμευσης απέναντι στους ανθρώπους της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα μας, τις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και την πορεία της Υδρογείου Ασφαλιστικής, η οποία από το 2024 αποτελεί μέλος του Ομίλου Reale.

Μέσα από παρουσιάσεις, συναντήσεις και ουσιαστικές συζητήσεις με τους ανθρώπους της εταιρείας, αναδείχθηκε το κοινό όραμα και οι κοινές αξίες που ενώνουν πλέον τις δύο πλευρές, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου αλλά και της Υδρογείου Ασφαλιστικής, μέσα από την παρουσίαση του έργου του Ιδρύματος Reale στην Ελλάδα και των δράσεων που υλοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας. Παράλληλα, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στα γραφεία της Υδρογείου, γνώρισαν από κοντά τους ανθρώπους της εταιρείας και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες σε ένα ιδιαίτερα θερμό και φιλικό κλίμα, που ανέδειξε τη δυναμική της νέας κοινής πορείας.

Η φιλοξενία ολοκληρώθηκε με επισκέψεις σε εμβληματικά σημεία της Αττικής, όπως η Ακρόπολη Αθηνών, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέροντας στους καλεσμένους μια ολοκληρωμένη εμπειρία ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού και φιλοξενίας.

από αριστερά προς τα δεξιά:



Giuseppe Zorgno, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Υδρόγειος Ασφαλιστική



Edοardo Greppi, Μέλος Δ.Σ., Υδρόγειος Ασφαλιστική



Luigi Lana, Πρόεδρος Reale Group



Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος Δ.Σ., Υδρόγειος Ασφαλιστική



Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική