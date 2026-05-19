Η Syndea Χορηγός της Επετειακής Εκδήλωσης για τα 75 Χρόνια της ΚΕΟΣΟΕ

Η Syndea είχε την τιμή να συμμετάσχει ως χορηγός στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της ΚΕΟΣΟΕ, που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη, στις 6 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση σημαδεύτηκε από μαζική συμμετοχή και την παρουσία ανώτατων εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της αυτοδιοίκησης, καθώς και του αγροτικού και συνεταιριστικού χώρου.

Η πλούσια αυτή παρουσία ανέδειξε την πολυδιάστατη προσφορά της ΚΕΟΣΟΕ στην αναπτυξιακή πορεία του αμπελοοινικού κλάδου και στη στήριξη του κοινωνικού ιστού της περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Syndea κ. Κώστας Καραμανλής απηύθυνε ομιλία ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Syndea κ. Αλέξανδρος Κοντός ήταν μεταξύ των βραβευθέντων. Επίσης κι άλλα στελέχη της Syndea έδωσαν το παρών όπως ο κ. Μιχάλης Τζελέπης, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Εμπορικής Ανάπτυξης και ο κ. Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής.

«Η συμμετοχή μας ως χορηγοί αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσής μας στη στήριξη θεσμών που υπηρετούν το συνεταιριστικό ιδεώδες και την ελληνική περιφέρεια», ανέφερε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Syndea, κ. Δημήτρης Ζορμπάς.

Η Syndea εκφράζει τα συγχαρητήριά της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΟΣΟΕ για την εξαιρετική διοργάνωση της εκδήλωσης.