Συνέδριο Δικτύου Πωλήσεων NN Hellas 2026: “The Billion Force - Citius. Altius. Fortius”

Η εταιρία γιόρτασε τα επιτεύγματα της περσινής χρονιάς, επιβραβεύοντας τους συνεργάτες της.

Με ισχυρό μήνυμα τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και σημείο αναφοράς την επίτευξη του ιστορικού ορόσημου του 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα - αλλά και με σαφή προσανατολισμό στην επόμενη ημέρα - πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Πωλήσεων της NN Hellas στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Με κεντρικό θέμα «The Billion Force - Citius. Altius. Fortius», εμπνευσμένο από το αγωνιστικό σύνθημα «Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά», η εταιρία τίμησε τους Συνεργάτες της από όλη την Ελλάδα για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, γιορτάζοντας παράλληλα τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς και αναδεικνύοντας το κοινό όραμα για το μέλλον. Στην επιβλητική αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τον παλμό των βραβεύσεων και να μοιραστούν, όλοι μαζί, τη χαρά των αποτελεσμάτων σε μια ατμόσφαιρα ενότητας και ενθουσιασμού.

NN Hellas Leadership Team: Δ. Νοδάρος - CSO, F. Lathioor - CFO, Φ. Παυλίδου - CXO, A. Bogusz - CRO, Φ. Μιχάλη - Chairwoman of the Board & CEO, Σ. Κοέν - CIO, B. Γιαννακόπουλος - CLCO & Λ. Αναστασοπούλου - CHRO

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η συζήτηση μεταξύ μελών της ηγετικής ομάδας της NN Hellas, με τη συμμετοχή της κα Φιλίππας Μιχάλη, Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνουσας Συμβούλου NN Hellas, του κ. Διονύση Νοδάρου, Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων, του κ. Frederick Lathioor, Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, της κα Φρύνης Παυλίδου, Γενικής Διευθύντριας Λειτουργιών & Εμπειρίας Πελάτη και της κα Σέμης Κοέν, Γενικής Διευθύντριας Πληροφορικής. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της NN Hellas: ανάπτυξη με ποιότητα, έμφαση στις ανάγκες του πελάτη με οδηγό την ενσυναίσθηση, τεχνολογική εξέλιξη, απλοποίηση διαδικασιών και διατήρηση ισχυρών οικονομικών θεμελίων.

NN Hellas Leadership Team panel discussion - συντονισμός: N. Λυμπεράκη

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική κατέχει το ισχυρό δίκτυο συνεργατών της εταιρίας, που αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Η NN Hellas επενδύει συστηματικά στην ενδυνάμωσή του, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ενισχύοντας τη συνεχή εκπαίδευση, με στόχο ένα δίκτυο πιο αποτελεσματικό, πιο ευέλικτο και ακόμη πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς.

Παράλληλα, η εξέλιξη της εμπειρίας πελάτη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες και το συνδυασμό ψηφιακής και ανθρώπινης υποστήριξης. Στόχος είναι μια εμπειρία απλή, συνεπής και αξιόπιστη, που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη διαχρονική σχέση μαζί του.

Κατηγορία βράβευσης «Νέοι συνεργάτες που διακρίθηκαν στη νέα παραγωγή Ζωής & Υγείας»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρίας δεν ορίζεται από έναν ακόμη αριθμητικό στόχο, αλλά από ποιοτικά χαρακτηριστικά: τον τρόπο λειτουργίας, τη συνέπεια στην εμπειρία και την αξία που δημιουργείται για τον πελάτη και τον συνεργάτη. Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε ότι, καθώς η NN Hellas εξελίσσεται και αναπτύσσεται, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αξίες που τη διαμόρφωσαν, διασφαλίζοντας ότι η πρόοδος συμβαδίζει με την υπευθυνότητα, την εμπιστοσύνη και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων NN Hellas, κ. Διονύσης Νοδάρος, ανέφερε:



«Η φετινή επίδοση δεν είναι αποτέλεσμα μιας ξαφνικής επιτυχίας. Ήρθε μέσα από σωστές επιλογές, ανάπτυξη με ποιότητα και ένα μεγάλο, ισχυρό και εξαιρετικά ενεργό Δίκτυο Πωλήσεων, που βρίσκεται καθημερινά κοντά στην αγορά και στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Παράλληλα, βασίστηκε σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συμπεριφορών: λειτουργούμε ως μία δύναμη, συνεργαζόμαστε, αναλαμβάνουμε ευθύνη και ανεβάζουμε καθημερινά τον πήχη, επιδιώκοντας διαρκώς την εξέλιξη. Το 1 δισ. ευρώ είναι απλώς ένας σταθμός και όχι ο τελικός στόχος».

Κατηγορία βράβευσης «Νέοι συνεργάτες που διακρίθηκαν στη νέα παραγωγή Ζωής & Υγείας» - πανοραμική

Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος NN Hellas, κα Φιλίππα Μιχάλη, δήλωσε:



«Η επίτευξη του 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας. Δεν τη βλέπουμε ως το τέλος μιας διαδρομής, αλλά ως μια νέα αφετηρία. Η επόμενη κορυφή για εμάς δεν είναι ένας ακόμη αριθμός. Είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας πιο έξυπνο και πιο απλό, με την τεχνολογία να ενισχύει - και όχι να αντικαθιστά - την ανθρώπινη σχέση και τον ρόλο της. Προχωράμε μπροστά με συνέπεια, πίστη στις αξίες μας και έναν ξεκάθαρο σκοπό: να δημιουργούμε αξία που διαρκεί».

Το Συνέδριο Δικτύου Πωλήσεων της NN Hellas ολοκληρώθηκε με μήνυμα αισιοδοξίας και συλλογικής δέσμευσης για την επόμενη ημέρα. Με οδηγό τη δυναμική των συνεργατών και την εμπιστοσύνη των πελατών της, η εταιρία συνεχίζει να στοχεύει πιο γρήγορα, πιο ψηλά και πιο δυνατά.

Κατηγορία βράβευσης «Συνεργάτες που διακρίθηκαν στη νέα παραγωγή Ζωής & Υγείας»

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