Ενημέρωση για τροποποίηση του άρθρου 980 παρ. 2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας & την αναγνώριση ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών σε διαδικασίες πλειστηριασμού

Με την παρούσα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει για τη σημαντική τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 980 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία επήλθε με το άρθρο 39 του ν. 5282/2026 (ΦΕΚ Α΄ 30/27.02.2026) και αφορά στην αναγνώριση της δυνατότητας παροχής εγγυητικής επιστολής ασφαλιστικής εταιρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας πλειστηριασμού και ειδικότερα στις περιπτώσεις άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης.

Ειδικότερα, η νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 980 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5282/2026, προβλέπει πλέον ότι «αν κάποιος από τους δανειστές άσκησε ανακοπή, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές των οποίων η κατάταξη προσβάλλεται με την ανακοπή, εκτός αν προσκομίσουν εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή εγγυητική επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας, που είναι νόμιμα αδειοδοτημένη και εγκατεστημένη στην Ελλάδα, υποχρεωτικά ανανεούμενη πριν τη λήξη της, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της απαίτησης που κατατάσσεται με τον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση τελεσίδικης ευδοκίμησης της ανακοπής ο δανειστής υποχρεούται να επιστρέψει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού εντόκως το ποσό που εισέπραξε.»

Με την ανωτέρω τροποποίηση αναγνωρίζεται πλέον ρητά η δυνατότητα παροχής ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών στις σχετικές διαδικασίες, αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον τομέα της εγγυοδοσίας και διευρύνονται οι διαθέσιμες λύσεις εγγυοδοσίας στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.