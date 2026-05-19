ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Ενημέρωση για τροποποίηση του άρθρου 980 παρ. 2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας & την αναγνώριση ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών σε διαδικασίες πλειστηριασμού

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
shutterstock_2623521531

Με την παρούσα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει για τη σημαντική τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 980 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία επήλθε με το άρθρο 39 του ν. 5282/2026 (ΦΕΚ Α΄ 30/27.02.2026) και αφορά στην αναγνώριση της δυνατότητας παροχής εγγυητικής επιστολής ασφαλιστικής εταιρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας πλειστηριασμού και ειδικότερα στις περιπτώσεις άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης.

Ειδικότερα, η νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 980 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5282/2026, προβλέπει πλέον ότι «αν κάποιος από τους δανειστές άσκησε ανακοπή, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές των οποίων η κατάταξη προσβάλλεται με την ανακοπή, εκτός αν προσκομίσουν εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή εγγυητική επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας, που είναι νόμιμα αδειοδοτημένη και εγκατεστημένη στην Ελλάδα, υποχρεωτικά ανανεούμενη πριν τη λήξη της, ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της απαίτησης που κατατάσσεται με τον πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση τελεσίδικης ευδοκίμησης της ανακοπής ο δανειστής υποχρεούται να επιστρέψει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού εντόκως το ποσό που εισέπραξε.»

Με την ανωτέρω τροποποίηση αναγνωρίζεται πλέον ρητά η δυνατότητα παροχής ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών στις σχετικές διαδικασίες, αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον τομέα της εγγυοδοσίας και διευρύνονται οι διαθέσιμες λύσεις εγγυοδοσίας στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

ΕΑΕΕ Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αναγνώριση ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών διαδικασίες πλειστηριασμού

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής shutterstock_2650199295
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής

ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής

ΕΑΕΕ και ΕΙΑΣ ενισχύουν τις διεθνείς συνεργασίες τους με δύο εξειδικευμένα σεμινάρια για τις νέες ασφαλιστικές προκλήσεις inshot_20260512_155221605
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
ΕΑΕΕ και ΕΙΑΣ ενισχύουν τις διεθνείς συνεργασίες τους με δύο εξειδικευμένα σεμινάρια για τις νέες ασφαλιστικές προκλήσεις

ΕΑΕΕ και ΕΙΑΣ ενισχύουν τις διεθνείς συνεργασίες τους με δύο εξειδικευμένα σεμινάρια για τις νέες ασφαλιστικές προκλήσεις

Η ασφαλιστική απάτη δεν αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ, κ. Κάρολος Σαΐας photo_ceo_saias_carolos_1_1
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Η ασφαλιστική απάτη δεν αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ, κ. Κάρολος Σαΐας

Η ασφαλιστική απάτη δεν αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ, κ. Κάρολος Σαΐας

Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους Παιδί εργάζεται σε οικοδομή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ