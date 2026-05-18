Π. Δούμας (Howden): Η ενεργειακή μετάβαση και οι γεωπολιτικές κρίσεις αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά (βίντεο)

Η ενεργειακή μετάβαση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κλιματική αλλαγή διαμορφώνουν ένα νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την ασφαλιστική αγορά. Οι ανακατατάξεις στην ενέργεια, οι αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν νέες προκλήσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς. Για τις εξελίξεις αυτές μίλησε στην κάμερα του Nextdeal και τον Κωστή Σπύρου ο κ. Παναγιώτης Δούμας, Head of Energy της Howden.

Ο κ. Δούμας εξηγεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και έμμεσα την ασφαλιστική αγορά, κυρίως μέσω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, των καθυστερήσεων στις μεταφορές και του υψηλότερου κόστους αποκατάστασης ζημιών.

Όπως σημειώνει ο κ. Δούμας, οι επιπτώσεις δεν εμφανίζονται απαραίτητα άμεσα στα ασφαλιστικά αποτελέσματα, ωστόσο επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό ρίσκο που καλούνται να διαχειριστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης και στη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, εξηγώντας ότι η νέα πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη έργων LNG και επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Δούμα, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση, με στόχο την παραγωγή 30 GW από ΑΠΕ έως το 2030. Ωστόσο, επισημαίνει ότι το κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανάπτυξη νέων έργων.

Ο ίδιος θεωρεί πως οι επενδύσεις σε υβριδικά έργα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας θα είναι καθοριστικές για την επόμενη ημέρα της αγοράς, καθώς θα επιτρέψουν καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας και μεγαλύτερη σταθερότητα στο σύστημα.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της Howden, ο κ. Δούμας τονίζει ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει εξειδικευμένη ομάδα για τον ενεργειακό κλάδο, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ασφαλιστικές καλύψεις, advisory υπηρεσίες, risk engineering και claims management.

Όπως αποκαλύπτει, η Howden διαχειρίζεται περίπου το 70% των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ έχει χειριστεί και τη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφαλιστική ζημιά που έχει καταγραφεί στη χώρα, ύψους άνω των 450 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Δούμας υπογραμμίζει επίσης ότι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα τα τελευταία χρόνια σχετίζονται κυρίως με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φυσικά φαινόμενα και λιγότερο με τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν ήδη σημαντικούς ασφαλιστικούς τομείς, όπως τα marine risks, τα energy risks και τις καλύψεις political violence, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας στις μεταφορές, στην ενέργεια και στις διεθνείς επενδύσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Δούμας παρουσιάζει το όραμα της Howden για περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές LNG, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις διεθνείς ενεργειακές επενδύσεις, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της ελληνικής αγοράς όσο και τη διεθνή παρουσία του ομίλου.