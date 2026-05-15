NN Hellas: Το ανθρώπινο πρόσωπο της επιτυχίας πίσω από το 1 δισ. ευρώ παραγωγής (βίντεο)

Με μια ματιά Το ετήσιο συνέδριο βραβεύσεων της NN Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εταιρεία και το δίκτυό της, καθώς γιορτάστηκε η ιστορική επίδοση του 1 δισ. ευρώ παραγωγής στην ελληνική αγορά

Περισσότεροι από 600 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι έδωσαν το «παρών» σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην επιτυχία, την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική της επόμενης ημέρας

Στη κεντρική φωτογραφία η Ομάδα που οδήγησε το εξαιρετικό δίκτυο πωλήσεων της ΝΝ Hellas στην κορυφή του ενός δισ. ευρώ παραγωγής

Το ετήσιο συνέδριο βραβεύσεων της NN Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εταιρεία και το δίκτυό της, καθώς γιορτάστηκε η ιστορική επίδοση του 1 δισ. ευρώ παραγωγής στην ελληνική αγορά. Περισσότεροι από 600 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι έδωσαν το «παρών» σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην επιτυχία, την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

Ο εμπορικός διευθυντής του δικτύου Agency της NN Hellas, Διονύσης Νοδάρος, εξήγησε ότι η επιτυχία αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα μίας μόνο κίνησης, αλλά μιας συλλογικής προσπάθειας που βασίστηκε στη συνεργασία, στην ανταλλαγή γνώσης και στην κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το “speak up”, δηλαδή η δυνατότητα όλων να εκφράζουν ελεύθερα ιδέες και προβληματισμούς, αλλά και το “step up”, που ενίσχυσε την προσωπική ευθύνη και τη συνεχή βελτίωση.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas, Φιλίππα Μιχάλη, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εταιρεία δεν είναι μόνο η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, αλλά και η προστασία της ταυτότητας και της ανθρώπινης σχέσης με τον πελάτη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η AI πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον ασφαλιστικό σύμβουλο και όχι για να τον αντικαταστήσει.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση μίλησαν επίσης για τη σημασία της πειθαρχίας, της συνέπειας και της καθημερινής επαφής με τον πελάτη, ενώ ανέδειξαν την ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον ασφαλιστικό κλάδο. Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, την ανθρώπινη επαφή και τη διαρκή εξέλιξη.