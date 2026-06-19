Βασίλης Μπαρμπούνης – ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Σχόλιο από την στήλη “Ξέρετε ότι…?” στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 32) που κυκλοφορεί

Ο μεγαλύτερος έπαινος για έναν γιατρό είναι η ίαση και η ευγνωμοσύνη των ασθενών. Όμως, εκτός από αυτούς τους επαίνους, ο Βασίλης Μπαρμπούνης απέσπασε δύο επαίνους και από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του. Η καταξιωμένη πορεία του ογκολόγου-παθολόγου Βασίλη Μπαρμπούνη, σήμερα διευθυντή της Ε΄ Ογκολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, ξεκίνησε το 1981 από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και συνεχίστηκε στο «Μεταξά», στον «Άγιο Σάββα», στο Ιπποκράτειο και το Μετροπόλιταν. Ο Βασίλης Μπαρμπούνης έχει ακαδημαϊκούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότητες από νοσοκομεία του Λονδίνου. Είναι μέλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών και συντακτικών επιτροπών, έχει κάνει πάνω από 40 δημοσιεύσεις, είναι εκδότης δέκα βιβλίων Ογκολογίας, συγγραφέας 14 κεφαλαίων σε αντίστοιχα βιβλία Ογκολογίας, ενώ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 400 ομιλίες/διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια ή ημερίδες διαφώτισης του κοινού. Παράλληλα, έχει διατελέσει πρόεδρος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής περισσοτέρων από 20 συνεδρίων και έχει συμμετάσχει στην οργάνωση περισσοτέρων από 70 συνεδρίων για τον καρκίνο. Ο Βασίλης Μπαρμπούνης είναι ένας από τους σημαντικούς παθολόγους-ογκολόγους γιατρούς στη χώρα μας στον τομέα της πρόληψης και της διάγνωσης του καρκίνου.