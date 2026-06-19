Γιώργος Ζαχαρόπουλος – «ΥΓΕΙΑ»

Σχόλιο από την στήλη “Ξέρετε ότι…?” στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 32) που κυκλοφορεί

Ένας άνθρωπος με μεγάλη προσφορά ευρύτερα στον χώρο της Υγείας και ειδικότερα στον Όμιλο «Υγεία» είναι ο ακτινολόγος Γιώργος Ζαχαρόπουλος, επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με πολλές περγαμηνές και μεγάλη εμπειρία στον τομέα του. Είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Ομίλου «Υγεία» με προσφορά 36 χρόνων, κατέχοντας σήμερα τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Γενικών Υπερήχων, καθώς και του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Υγεία». Είναι μέλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών, με μεγάλη δραστηριότητα σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με ομιλίες και επιστημονικές ανακοινώσεις, με δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά, συμμετοχές σε συνέδρια, ομιλίες, σεμινάρια κ.ά. Περισσότερα μπορείτε να αναζητήσετε στο hygeia.gr/ιατροί. Τέτοιοι γιατροί, όπως ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, τιμούν την ελληνική ιατρική κοινότητα και η μέγιστη τιμή γι’ αυτούς είναι η ευγνωμοσύνη των ασθενών και η μίμησή τους από τους νέους γιατρούς.