ΥΓΕΙΑ

Η Affidea στηρίζει την Ιατρική Σχολή Αθηνών

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
Η Affidea στηρίζει την Ιατρική Σχολή Αθηνών

Τη σταθερή και στρατηγική της δέσμευση να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς υψηλού επιπέδου επαγγελματιών υγείας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά η Affidea Ελλάδος, ανακοινώνοντας τη θέσπιση υποτροφίας για φοιτητή ή φοιτήτρια του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Academic Year Closing Gala 2026 του Medical Degree English Program, το οποίο φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πλάκα, παρουσία φοιτητών, καθηγητών, στελεχών της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρικτών του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Καρούτζος, ανακοίνωσε ότι η Affidea θα απονείμει τον προσεχή Οκτώβριο την υποτροφία, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης, της ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής κατάρτισης των φοιτητών του προγράμματος.

Η επιλογή του/της υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί με βάση σαφή και συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή αριστεία. Η υποτροφία δεν περιορίζεται μόνο στην επίδοση, αλλά ενσωματώνει και τη διάσταση της ισότητας ευκαιριών, δίνοντας προτεραιότητα σε φοιτητές που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και πραγματική ανάγκη στήριξης, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή και επιστημονική τους πορεία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στην Affidea πιστεύουμε ότι το μέλλον της υγείας διαμορφώνεται από ανθρώπους με γνώση, ήθος, όραμα και αφοσίωση. Η υποτροφία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά ιατρών που θα κληθούν να διαμορφώσουν το αύριο της ιατρικής επιστήμης. Στεκόμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας έμπρακτα την αριστεία, την έρευνα, τη διαρκή εξέλιξη, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη στην πρόσβαση στη γνώση».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Affidea για την ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών υγείας.

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