IWG: Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει στο προσκήνιο τη νέα «Οικονομία Ανθρώπινων Δεξιοτήτων»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) δεν αποτελεί ακόμα μία καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά μέρος μιας βαθύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε εδώ και δεκαετίες. Οι εξελίξεις είναι εντυπωσιακές, καθώς ολόκληρες λειτουργίες στον χώρο εργασίας αναδιαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ νέες δημιουργούνται με την ίδια ταχύτητα. Ως αποτέλεσμα, η επιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα των οργανισμών να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους ώστε να εργάζονται αρμονικά με την τεχνολογία.

Νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG) , της κορυφαίας πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces , η Regus και η HQ , αποκαλύπτει γιατί οι ανθρώπινες δεξιότητες είναι τόσο σημαντικές στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συντριπτική πλειονότητα (90%) των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρεί ότι η μη προτεραιοποίηση των ανθρώπινων ικανοτήτων συνιστά κίνδυνο για την καινοτομία, αντικατοπτρίζοντας μια νέα «Οικονομία Ανθρώπινων Δεξιοτήτων», στην οποία η ενσυναίσθηση, η κριτική ικανότητα, η δημιουργικότητα και η ηγεσία αποτελούν συστατικά στοιχεία στην απόδοση μιας επιχείρησης.

Η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης: Η νέα πραγματικότητα στον χώρο της εργασίας

Η ΤΝ έχει πλέον ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στις καθημερινές διαδικασίες των οργανισμών. Σύμφωνα με την έρευνα της IWG σε εκατοντάδες στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και προσλήψεων, αναδεικνύεται ότι το 73% των υβριδικών ομάδων χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία όπως το ChatGPT, ενώ το 82% των οργανισμών προσφέρει εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού εκτιμούν ότι οι οργανισμοί χρειάζεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους, καθώς μόλις το 45% δηλώνει ότι καλύπτει αποτελεσματικά το χάσμα δεξιοτήτων. Αυτό υποδηλώνει ότι ένας σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να υστερεί στην αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το νέο μοντέλο απόδοσης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς η αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, ιδιαίτερα για entry level θεσεις, οι εργοδότες αναγκάζονται να επαναξιολογήσουν τις αιτίες που πραγματικά καθορίζουν την απόδοση. Έρευνα της Randstad και του Institute of Student Employers δείχνει ότι οι θέσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, μειώθηκαν κατά 29% παγκοσμίως, το διάστημα μεταξύ τον Ιανουάριο 2024 και το τέλος του 2025, αυξάνοντας σημαντικά τον πήχη για τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους υποψηφίους.

Παρότι η Generation Z διαθέτει σαφές πλεονέκτημα ως προς την εξοικείωση με την τεχνολογία, οι δεξιότητες αυτές από μόνες τους δεν επαρκούν πλέον. Ο πραγματικός παράγοντας διαφοροποίησης είναι ο εγγραμματισμός στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI literacy): η ικανότητα ουσιαστικής αξιοποίησης εργαλείων AI στην καθημερινή εργασία, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης. Μάλιστα, έρευνα της International Workplace Group δείχνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των νεότερων εργαζομένων βοηθούν ήδη τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους να υιοθετήσουν την ΤΝ, από την πρακτική καθοδήγηση έως την ενσωμάτωση εργαλείων στις καθημερινές ροές εργασίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδύεται ένα νέο μοντέλο απόδοσης, στο οποίο η ΤΝ εκτελεί τεχνικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ οι ανθρώπινες ικανότητες προσδιορίζουν τον αντίκτυπο, αναδεικνύουν την ηγεσία και αποτυπώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία. Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού ξεκαθαρίζουν ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος:

65% δηλώνουν ότι η ΤΝ δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση

64% θεωρούν ότι υστερεί στη λήψη σύνθετων αποφάσεων

53% πιστεύουν ότι η ηγεσία θα παραμείνει κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό

Ταυτόχρονα, τα όρια επαναπροσδιορίζονται. Μόλις το 40% πιστεύει ότι η δημιουργικότητα θα παραμείνει πέρα από τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που δείχνει ότι οι οργανισμοί επανεξετάζουν διαρκώς τι ανήκει στον άνθρωπο και τι στη μηχανή.

Όσα δεν μπορεί να αναπαράγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Παρά την αυτοματοποίηση που κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι ανθρώπινες δεξιότητες εξακολουθούν να αποτελούν το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρότι το 40% θεωρεί ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στην ΤΝ ή την τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για έναν υποψήφιο, το 66% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρει ότι η ικανότητα επίδειξης ανθρώπινων δεξιοτήτων αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο παράγοντα στις προσλήψεις, ξεπερνώντας σε βαρύτητα την επαγγελματική εμπειρία, τις τεχνικές δεξιότητες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες αξιολογούν πλέον τους υποψηφίους. Το 45% δηλώνει ότι εξετάζει ευρύτερα τις επαγγελματικές μετακινήσεις και τα κενά στην πορεία ενός υποψηφίου, προκειμένου να διαμορφώσει πληρέστερη εικόνα για την εμπειρία και τη συνολική του διαδρομή.

Η ευέλικτη εργασία παιζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων. Περισσότεροι από τους μισούς (55%) επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού δηλώνουν ότι τα τα υβριδικά μοντέλα εργασίας ευνοούν την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της κρίσης και των ηγετικών δεξιοτήτων. Όλο και περισσότερο, οι ευέλικτοι χώροι αναγνωρίζονται ως χώροι εργασίας, όπου η εμπιστοσύνη, η καθοδήγηση (mentorship), η συνεργασία και η λήψη αποφάσεων, καλλιεργούνται και ευδοκιμούν.

Το βασικό συμπέρασμα

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κόσμο της εργασίας, οι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρόκληση: Η επιτυχία εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά και από τις ανθρώπινες δεξιότητες, καθώς και από τη δημιουργία συνθηκών όπου άνθρωποι και τεχνολογία συμπορεύονται προς την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Το μέλλον ανήκει στις εταιρείες που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν με επίγνωση εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία οι ανθρώπινες δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν.

Ο Mark Dixon, CEO & Founder της International Workplace Group, δήλωσε: «Κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Από την άνοδο του διαδικτύου μέχρι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα smartphones. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό που διαφοροποιεί το παρελθόν από το παρόν είναι η ταχύτητα και η κλίμακα της αλλαγής. Ορισμένοι ρόλοι θα εξελιχθούν ή θα εξαφανιστούν, ενώ θα δημιουργηθούν εντελώς νέοι.

Όπως συνέβαινε πάντοτε, όσοι αντιστέκονται στις αλλαγές θα μείνουν πίσω. Το προβάδισμα θα ανήκει σε εκείνους που συνδυάζουν τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις μοναδικά ανθρώπινες δεξιότητες που προάγουν την καινοτομία, την ηγεσία και την ανάπτυξη».