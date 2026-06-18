Παρουσία της Profile Software στο συνέδριο των Credit Unions της Καραϊβικής

Η Profile διεθνής όμιλος τεχνολογίας, συμμετέχει ως βασικός χορηγός στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 2026 της Caribbean Confederation of Credit Unions (CCCU), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 24 Ιουνίου 2026 στο Wyndham Grand Barbados, Sam Lord’s Castle Resort Spa, στα Μπαρμπέιντος.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επαναξιολογούν τα λειτουργικά τους μοντέλα, η Profile παρουσιάζει μία ενοποιημένη, ιδιαίτερα σύγχρονη τεχνολογικά, καθώς και ευέλικτη προσέγγιση στο banking software, σχεδιασμένη ώστε να βοηθά τα credit unions να εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες τους, να απλοποιούν τις διαδικασίες τους και να αναβαθμίζουν την εμπειρία των μελών τους σε κάθε σημείο επαφής.

Το φετινό συνέδριο, με θέμα “People, Purpose, Prosperity: The Heart of Member Development,” συγκεντρώνει ηγετικά στελέχη του κλάδου, ρυθμιστικές αρχές και decision-makers από το παγκόσμιο οικοσύστημα των credit unions, με επίκεντρο το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στο CCCU 2026, η Profile θα παρουσιάσει τις διεθνώς αναγνωρισμένες λύσεις της για τον τραπεζικό τομέα, αλλά και τον κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων (Finuevo και Axia αντίστοιχα), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τα credit unions στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, στη βελτιστοποίηση της λειτουργικής τους αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Οι λύσεις της Profile δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να:

-εκσυγχρονίζουν τις βασικές τους λειτουργίες μέσω ενοποιημένων, modular πλατφορμών

-λανσάρουν νέες υπηρεσίες ταχύτερα στην αγορά

-προσφέρουν προσωποποιημένες, digital-first εμπειρίες σε κάθε σημείο επαφής

-απλοποιούν τις λειτουργίες τους και να μειώνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος

-αναπτύσσονται με ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα της Profile να προσφέρει λύσεις που ενοποιούν τις τραπεζικές και επενδυτικές λειτουργίες σε μία ενιαία ψηφιακή υποδομή, υποστηρίζοντας ασφαλείς διαδικασίες, ταχύτερη διάθεση προϊόντων και μία συνεπή εμπειρία πελάτη-μέλους του οργανισμού.

Επιπρόσθετα, η ομάδα της Profile θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο «Profile: Banking Made Smarter, Faster, and Simpler», με ομιλητή τον Φάνη Μεσσολογίτη, Managing Director – Banking της Profile. Η παρουσίαση θα αναδείξει πρακτικές για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανάπτυξη.

Με τη συμμετοχή της στο CCCU 2026, η Profile ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή, όπου διαθέτει ήδη δίκτυο συνεργατών και πελατών, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να υποστηρίζει αποτελεσματικά τα credit unions ώστε να ανταποκρίνονται πιο ανταγωνιστικά στις διαρκείς αλλαγές της αγοράς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις λύσεις της Profile και να ανταλλάξουν απόψεις με την ομάδα της εταιρείας αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον των credit unions στην περιοχή.