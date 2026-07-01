Όταν ένα εργαλείο 200 ετών ανταγωνίζεται ένα σύγχρονο μηχάνημα

Στο Βέλγιο, ένα πρωτάθλημα θερισμού μας θύμισε ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο σε ίππους και κυβικά, αλλά και σε γνώσεις που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε.

Σε ένα λιβάδι στο Welkenraedt του Βελγίου, κατά τη διάρκεια του Βελγικού Πρωταθλήματος Θερισμού με δρεπάνι (κοσιά το λέμε στην Ελλάδα), δύο άνθρωποι ξεκίνησαν ταυτόχρονα να κόβουν το ίδιο κομμάτι χορταριού. Ο ένας κρατούσε ένα παραδοσιακό δρεπάνι, ένα εργαλείο που η μορφή του παραμένει σχεδόν ίδια εδώ και δύο αιώνες. Ο άλλος μια σύγχρονη βενζινοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή.

Όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση περίμεναν ότι η μηχανή θα κυριαρχούσε χωρίς δυσκολία. Όμως ο έμπειρος θεριστής με το δρεπάνι κράτησε τον ίδιο σχεδόν ρυθμό. Δεν επρόκειτο για μια επίδειξη νοσταλγίας ούτε για μια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι το παλιό είναι καλύτερο από το καινούργιο. Ήταν μια υπενθύμιση ότι η απόδοση ενός εργαλείου εξαρτάται πολλές φορές περισσότερο από το χέρι που το κρατά παρά από την τεχνολογία που κρύβει μέσα του.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτελεί μια γραφική τοπική γιορτή. Από το 1969 διοργανώνεται ανά διετία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θερισμού με Δρεπάνι, στο οποίο συμμετέχουν ομάδες από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, το Νότιο Τιρόλο και άλλες περιοχές όπου η τέχνη αυτή εξακολουθεί να διδάσκεται.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν βαθμολογούνται μόνο για την ταχύτητά τους. Εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα της κοπής, η ομοιομορφία του θερισμού, η καθαρότητα του λιβαδιού και ο σεβασμός προς τη βλάστηση. Με άλλα λόγια, δεν κερδίζει όποιος τρέχει περισσότερο, αλλά όποιος θερίζει καλύτερα.

Και ίσως εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο φιλοσοφίες.

Το δρεπάνι απαιτεί τέχνη. Χρειάζεται σωστό ακόνισμα, καλή στάση του σώματος, ρυθμό και εμπειρία. Ο θεριστής δεν παλεύει με το χορτάρι· κινείται μαζί του. Κάθε κίνηση είναι αποτέλεσμα γνώσης που μεταδιδόταν επί γενιές, όταν ο θερισμός ήταν μια δεξιότητα που χαρακτήριζε έναν καλό γεωργό.

Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, περισσότερο επίκαιρη σήμερα από ποτέ.

Το δρεπάνι δεν καταναλώνει καύσιμα. Δεν παράγει καυσαέρια. Δεν σκεπάζει το τραγούδι των πουλιών με τον θόρυβο ενός κινητήρα. Η κοπή του είναι καθαρή και δίνει σε έντομα, αμφίβια και μικρά ζώα τη δυνατότητα να διαφύγουν, αντί να καταστραφούν από τις περιστρεφόμενες λεπίδες μιας μηχανής.

Γι' αυτό και σε αρκετές περιοχές των Άλπεων το δρεπάνι δεν έχει γίνει μουσειακό έκθεμα. Παραμένει εργαλείο καθημερινής χρήσης σε απότομες πλαγιές, σε προστατευόμενα λιβάδια και σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, όπου τα μηχανήματα είτε δεν μπορούν να εργαστούν είτε προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά από όση ωφέλεια.

Στην Ελλάδα, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, ο ήχος του ακονιού πάνω στη λεπίδα του δρεπανιού ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά ακούσματα του καλοκαιριού. Στα βουνά της Πίνδου, της Ρούμελης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, οι θεριστές έβγαιναν χαράματα για το χορτοκόπι, δουλεύοντας με έναν ρυθμό που είχε μάθει το σώμα τους από μικρή ηλικία.

Σήμερα, μαζί με τα εργαλεία εκείνης της εποχής, χάνεται και αυτή η γνώση.

Ίσως, λοιπόν, το πραγματικό δίδαγμα από εκείνο το βελγικό λιβάδι να μην είναι ότι ένα δρεπάνι μπορεί να ανταγωνιστεί μια βενζινομηχανή. Είναι ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά πάντα την ανθρώπινη δεξιοτεχνία. Και ότι μερικές φορές, η μεγαλύτερη πρόοδος δεν είναι να εφεύρουμε ένα καινούργιο εργαλείο, αλλά να μη λησμονήσουμε πώς χρησιμοποιείται το παλιό.

Welkenraedt, Βέλγιο, Μάιος 2026. Ο Peter De Schepper θερίζει με παραδοσιακό δρεπάνι, σε μια αναμέτρηση που έδειξε ότι η εμπειρία μπορεί ακόμη να σταθεί απέναντι στη δύναμη ενός κινητήρα.

Ο André Decroupet με βενζινοκίνητη θαμνοκοπτική μηχανή, στην ίδια διαδρομή και την ίδια στιγμή. Μια συμβολική αναμέτρηση ανάμεσα στην τεχνολογία και σε μια τέχνη που επιβιώνει εδώ και αιώνες.