Οι Άγιοι Ανάργυροι και η αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αναργύρους, τους αδελφούς Κοσμά και Δαμιανό, που σύμφωνα με την παράδοση αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα των ασθενών χωρίς να ζητούν ποτέ αμοιβή. Από αυτή την επιλογή τους προήλθε και η ονομασία «Ανάργυροι» – εκείνοι που δεν δέχονταν χρήματα για το έργο τους.

Η μνήμη τους διατηρήθηκε ζωντανή όχι μόνο μέσα από τις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στο όνομά τους, αλλά και μέσα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Σε χωριά και πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν δεκάδες ξωκλήσια και ναοί των Αγίων Αναργύρων, ενώ η γιορτή τους συνδέθηκε με πανηγύρια, τάματα και προσευχές για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Σε μια εποχή όπου η ιατρική βασιζόταν περισσότερο στην εμπειρία και στην πίστη παρά στην επιστημονική γνώση, οι Άγιοι Ανάργυροι έγιναν σύμβολο της ανιδιοτελούς προσφοράς. Δεν τιμώνται μόνο ως θαυματουργοί θεραπευτές, αλλά και ως υπενθύμιση ότι η φροντίδα του συνανθρώπου μπορεί να είναι πράξη αγάπης και όχι συναλλαγής.

Ίσως γι' αυτό το μήνυμά τους παραμένει επίκαιρο. Σε έναν κόσμο όπου σχεδόν όλα αποκτούν τιμή και κοστολογούνται, η μνήμη των Αγίων Αναργύρων μάς θυμίζει πως υπάρχουν ακόμη αξίες που δεν αγοράζονται: η αλληλεγγύη, η συμπόνια και η προσφορά προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλους εκείνους που, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζουν να προσφέρουν τον χρόνο, τις γνώσεις και τη φροντίδα τους χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα.

Τοιχογραφία των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Οι δύο αδελφοί ιατροί τιμώνται ως προστάτες των ασθενών και σύμβολα της ανιδιοτελούς προσφοράς, καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, θεράπευαν τους ανθρώπους χωρίς να ζητούν καμία αμοιβή.