Των Αγίων Αποστόλων στον αυχένα του Τυμφρηστού

Υπάρχουν γιορτές που δεν ανήκουν μόνο στο εορτολόγιο. Ανήκουν στον τόπο.

Κάθε χρόνο, ανήμερα των Αγίων Αποστόλων, άνθρωποι από τα χωριά γύρω από τον Τυμφρηστό ανηφορίζουν στον ομώνυμο αυχένα για το μικρό πανηγύρι του πέτρινου εξωκλησιού. Εκεί, στα σύνορα της Φθιώτιδας με την Ευρυτανία, η γιορτή δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Είναι και μια συνάντηση ανθρώπων που τους ενώνει το ίδιο βουνό.

Για τους κτηνοτρόφους έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι η εποχή που τα κοπάδια έχουν ήδη ανέβει στα θερινά βοσκοτόπια. Το ξεκαλοκαίριασμα έχει αρχίσει, οι στάνες έχουν ξαναζωντανέψει και η γιορτή των Αγίων Αποστόλων γίνεται μια μικρή στάση μέσα στον κύκλο της ορεινής ζωής.

Ίσως γι' αυτό τα ξωκλήσια των βουνών έχουν μια διαφορετική αίσθηση. Δεν τα περιβάλλουν πλατείες και δρόμοι, αλλά μονοπάτια, έλατα και ορεινά λιβάδια. Η διαδρομή προς αυτά είναι μέρος της γιορτής.

Οι Απόστολοι υπήρξαν οι πρώτοι μεγάλοι οδοιπόροι του χριστιανισμού. Περπάτησαν αμέτρητες διαδρομές για να μεταφέρουν ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η μνήμη τους τιμάται τόσο φυσικά σε τόπους όπου ο άνθρωπος εξακολουθεί να μετρά τις αποστάσεις με τα πόδια, με τα ζώα και με τον χρόνο της φύσης.

Κάθε τέτοιο πανηγύρι κρατά ζωντανό κάτι περισσότερο από μια θρησκευτική παράδοση. Κρατά ζωντανή τη σχέση των ανθρώπων με το βουνό, με τις εποχές, με τα κοπάδια, με τις κοινότητες που κάποτε συναντιούνταν εδώ όχι μόνο για να λειτουργηθούν, αλλά και για να ανταλλάξουν νέα, να δουν συγγενείς και φίλους, να θυμηθούν όσους έφυγαν και να καλωσορίσουν το καλοκαίρι.

Σ' έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, αυτά τα μικρά πανηγύρια των ορεινών ξωκλησιών εξακολουθούν να μας θυμίζουν ότι υπάρχουν ακόμη τόποι όπου η πίστη, η φύση και η ανθρώπινη συνάντηση παραμένουν ένα και το αυτό.

Η εικόνα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στολισμένη με κισσό και λουλούδια για το πανηγύρι στον αυχένα του Τυμφρηστού.

Μικροί και μεγάλοι γεμίζουν το λιτό πέτρινο εκκλησάκι. Στα ορεινά πανηγύρια η γιορτή παραμένει μια συνάντηση ολόκληρης της κοινότητας.

Το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στον αυχένα του Τυμφρηστού, τόπος συνάντησης των κατοίκων των γύρω χωριών και των κτηνοτρόφων που έχουν ήδη ανέβει στα θερινά βοσκοτόπια.

