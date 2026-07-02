Η KPMG στην Ελλάδα ανακοινώνει την ανάδειξη 4 νέων Partners

Η KPMG στην Ελλάδα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανάδειξη τεσσάρων νέων Partners, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυσή της στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, την ενίσχυση της ηγετικής της ομάδας και τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η εξέλιξή τους αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής επαγγελματικής τους πορείας, της βαθιάς τεχνογνωσίας, της ηγετικής τους ικανότητας και της σταθερής προσήλωσής τους στις αξίες της KPMG: ακεραιότητα, ποιότητα και υπευθυνότητα. Παράλληλα, αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά και τη στρατηγική της δέσμευση να επενδύει σε στελέχη που συμβάλλουν ουσιαστικά στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Οι νέοι Partners

Αντώνης Τριχάς, Partner, Tax - Outsourcing. Ο Αντώνης εργάζεται από το 2020 στην KPMG στην Ελλάδα και διαθέτει περισσότερα από 23 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εξειδίκευση στην υλοποίηση και διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA), καθώς και σε έργα ψηφιακής συμμόρφωσης που αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής. Έχει υποστηρίξει οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία, η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και το λιανεμπόριο.

Βασίλης Σκούρας, Partner, Deal Advisory. OΒασίλης εργάζεται στην KPMG στην Ελλάδα από το 2022 και ηγείται του Portfolio Solutions Group στο τμήμα Deal Advisory. Είναι κάτοχος του τίτλου CFA, πτυχιούχος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Με περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει εξειδικευτεί σε σύνθετες συναλλαγές, όπως τιτλοποιήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων, συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων και συγχωνεύσεις τραπεζών. Έχει ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενος στενά με συστημικές τράπεζες, διαχειριστές δανείων, επενδυτές και θεσμικούς φορείς. Η εμπειρία του καλύπτει το σύνολο του κύκλου ζωής των συναλλαγών, από τη στρατηγική και τη δομή έως τη διαπραγμάτευση και την ολοκλήρωση. Μέσα από τον ρόλο του έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον τομέα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ενώ ως επικεφαλής της ομάδας Portfolio Solutions εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Ιωάννης Καμίτσος, Partner, Management Consulting. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην KPMG στην Ελλάδα το 2021 και από το 2023 κατέχει τη θέση του Director, με ευθύνη των υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το Princeton University των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και διαθέτει περίπου 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εξειδίκευσή του περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επικύρωση υποδειγμάτων εκτίμησης χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων, την εφαρμογή εποπτικών ασκήσεων και κανονιστικών πλαισίων, τη διακυβέρνηση κινδύνων και δεδομένων, καθώς και την ενσωμάτωση αναδυόμενων κινδύνων στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων.

Πάρης Καραγιάννης, Partner, Advisory – Technology & Transformation. Ο Πάρης αποτελεί μέλος της KPMG στην Ελλάδα από το 2018 και τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο Τμήμα Technology & Transformation. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων προγραμμάτων επιχειρησιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. Εστιάζει στη διαμόρφωση στρατηγικών που ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και στην ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που αξιοποιεί την προηγμένη πληροφόρηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην επαγγελματική του πορεία έχει συμμετάσχει σε έργα υψηλής πολυπλοκότητας στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του δημόσιου τομέα.

Η επαγγελματική διαδρομή των νέων Partners αναδεικνύει τον συνδυασμό βαθιάς τεχνικής κατάρτισης, πολυετούς εμπειρίας και ουσιαστικής συμβολής στην ανάπτυξη των υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα. Μέσα από τους ρόλους τους στους τομείς Tax, Deal Advisory, Management Consulting και Technology & Transformation, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους πελάτες της εταιρείας στην αντιμετώπιση σύνθετων επιχειρηματικών προκλήσεων και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Με αφορμή την ανακοίνωση, η Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner της KPMG σημειώνει: «Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο της εμπιστοσύνης που χτίζουμε, της αξίας που δημιουργούμε και του θετικού αντικτύπου που επιδιώκουμε να έχουμε για τους πελάτες, την κοινωνία και την αγορά. Η ανάδειξη των νέων Partners αποτελεί μια σημαντική στιγμή αναγνώρισης της αφοσίωσης, της γνώσης και της ηγεσίας τους. Είμαστε βέβαιοι ότι, μέσα από τον νέο τους ρόλο, θα συνεχίσουν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της KPMG και στην υποστήριξη των πελατών μας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς. Τους συγχαίρουμε θερμά και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα!».