ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ΑΜΚ €659,3 εκατ.

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ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book building- δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του μοναδικού Ομίλου υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, εντός και εκτός Ελλάδος, πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θωρακίζει τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών και ενισχύει σημαντικά την πιστοληπτική της ικανότητα. Η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αντικατοπτρίζει τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών. 

Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια.

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