Η KPMG εξελίσσει την πρωτοβουλία “Meet our People” - Ένα από τα πιο εκτεταμένα employee storytelling projects στην ελληνική αγορά

3 ος κύκλος της πρωτοβουλίας “ Meet our People ”

Μία από τις πιο εκτεταμένες ενότητες employee storytelling στην ελληνική αγορά

36 νέες προσωπικές ιστορίες εργαζομένων

85 συνολικά αφηγήσεις ανθρώπων από διαφορετικές ομάδες, ιεραρχικά επίπεδα και τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας

Η KPMG στην Ελλάδα, σταθερά προσανατολισμένη στις αξίες της και την καλλιέργεια μιας δυνατής εταιρικής κουλτούρας, συνεχίζει να επενδύει στην αυθεντική ανάδειξη της εμπειρίας των ανθρώπων της, εμπλουτίζοντας την πρωτοβουλία “Meet our People”, με 36 νέες προσωπικές ιστορίες εργαζομένων. Έναν χρόνο μετά την έναρξή της, η πρωτοβουλία εξελίσσεται δυναμικά, ως μία από τις πιο εκτεταμένες πρωτοβουλίες employee storytelling στην ελληνική αγορά.

Με γνώμονα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει την εταιρεία, το “Meet our People” φιλοξενεί πλέον 85 αφηγήσεις ανθρώπων από διαφορετικές ομάδες, ιεραρχικά επίπεδα και τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας, προσφέροντας μια πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας, της κουλτούρας και των ευκαιριών εξέλιξης στην KPMG, καθώς και τη μοναδικότητα, την εξέλιξη και το πάθος κάθε εργαζομένου. Μέσα από προσωπικές εμπειρίες, επαγγελματικές διαδρομές και στιγμές εξέλιξης, οι εργαζόμενοι μοιράζονται τι σημαίνει για τους ίδιους να αποτελούν μέρος της εταιρείας, αναδεικνύοντας στην πράξη τις αξίες, τη συνεργασία και τις δυνατότητες ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν το εργασιακό της περιβάλλον.

Η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε: «Όταν δημιουργήσαμε το “Meet our People”, στόχος μας ήταν να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους μας να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες και να παρουσιάσουμε με αυθεντικό τρόπο τι σημαίνει να εργάζεσαι στην KPMG. Έναν χρόνο μετά, η συνεχής ανταπόκριση και η συμμετοχή ολοένα και περισσότερων συναδέλφων έχουν μετατρέψει αυτή την πρωτοβουλία σε μια ζωντανή συλλογή εμπειριών, προοπτικών και επαγγελματικών διαδρομών. Με 85 ιστορίες εργαζομένων, το “Meet our People” αποτυπώνει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων μας, τη δύναμη της συνεργασίας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η KPMG. Πιστεύουμε ότι οι πιο αυθεντικές απαντήσεις στα ερωτήματα των υποψηφίων βρίσκονται στις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων μας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αυτές οι φωνές συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εικόνα της εταιρείας μας.»

Το φωτογραφικό υλικό της πρωτοβουλίας αποτυπώνει στιγμές από το ευρύτερο περιβάλλον γύρω από τα γραφεία της KPMG, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Εκεί όπου συνυπάρχουν το διαχρονικό και το σύγχρονο στοιχείο, δημιουργείται ένα σκηνικό που αντικατοπτρίζει τη ζωντάνια και τον παλμό της πόλης. Αυτή η ατμόσφαιρα λειτουργεί ως φυσική προέκταση της ταυτότητας των ανθρώπων της KPMG, ενός οργανισμού που εξελίσσεται διαρκώς, με αυθεντικότητα, ενέργεια και προσανατολισμό στο μέλλον.

Η ανανεωμένη ενότητα “Meet our People” είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της KPMG Meet our People και προσκαλεί υποψηφίους, φοιτητές και επαγγελματίες να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την πορεία της εταιρείας.