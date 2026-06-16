Το «πάρτι» των αγορών και τα κενά της συμφωνίας, η επιστροφή του Χ.Α στο…2009, νέο ράλι στις τράπεζες «βλέπει» η M.S, ο Μασκ και το «σχέδιο Πόντσι»

Αγορές- Πόλεμος: Σε ράλι επιδόθηκαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones να κλείνει σε νέο υψηλό στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 . Πάνω από 4 δολ. έχασαν οι τιμές του πετρελαίου σε χαμηλό τριών μηνών. Οι αγορές «πανηγύρισαν», αλλά υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές ασάφειες. Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ορμούζ θα είναι ανοιχτό χωρίς διόδια για περίοδο 60 ημερών, χωρίς να δίνονται διευκρινίσεις για το τι θα ακολουθήσει. Το πλαίσιο της συμφωνίας δεν καλύπτει βασικά σημεία τριβής, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο . Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι χωρίς διόδια για 60 ημέρες. Διαφωνούν ως προς το τι θα συμβεί μετά από αυτό. Ο Τραμπ επαναλαμβάνει συνεχώς ότι το στενό θα ανοίξει ξανά μέχρι την Παρασκευή. Αλλά οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του.

Ενέργεια (1): Δυναμικός περιφερειακός κόμβος ενέργειας η Ελλάδα. Η Chevron ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, μετά την έγκριση του αιτήματός της για είσοδο και στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισσιακού κόλπου όπου μαζί με την Helleniq Energy θα πραγματοποιήσει έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων. Πρόκειται για το πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο στο οποίο εισέρχεται, μετά τα δύο οικόπεδα δυτικά της Κρήτης, το οικόπεδο δυτικά της Πελοποννήσου και το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Στο οικόπεδο 10 έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι σεισμικές έρευνες δεδομένων από το 2023 και θεωρείται, μετά το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα η δεύτερη πιο ώριμη περιοχή, το βάθος νερού στην περιοχή, κυμαίνεται από 500 έως 2.500 μέτρα.

Ενέργεια (2): Η κυβέρνηση, δικαίως φαίνεται να δέχεται κριτική γιατί δεν μπόρεσε να περιορίσει την αύξηση των τιμών ενέργειας. Ναι μεν η αύξηση του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά, όπως σημειώνει η ΤτΕ . Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα τους δύο τελευταίους μήνες ήταν περίπου διπλάσιες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αναφέρει η ΤτΕ στο δελτίο της για τον πληθωρισμό (Inflation Monitor). Ειδικότερα, οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκαν 20% τον Μάιο και 21,6% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση έναντι αυξήσεων 10,9% και 10,8% στην Ευρωζώνη, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΤτΕ, ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα φέτος έναντι 3% στην Ευρωζώνη, για να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027 (στο 3% στην Ευρωζώνη).

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών, στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που οδήγησε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.462,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,69%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες). η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,85 δισ. ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,34%), Aegean Airlines (+4,68%), Elvalhalcor (+4,04%), της Πειραιώς (+3,23%) και της Eurobank (+3,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Motor Oil (-3,76%), του ΟΛΠ (-2,56%) και της Σαράντης (-1,70%).

Τράπεζες: Παρά το ράλι τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Μάλιστα αναβαθμίζει τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών. Για την Αlpha Bank δίνει τιμή-στόχο τα 4,9 ευρώ, για την Eurobank, επίσης με τιμή-στόχο 4,9 ευρώ, για την Πειραιώς, θέτει τιμή-στόχο τα 11,3 ευρώ, για την Εθνική η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο 17,2 ευρώ και για τη CrediaBank με τιμή-στόχο τα 1,16 ευρώ.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους δείκτες STOXX και FTSE φέτος τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI το 2027.

SpaceX: Η μετοχή της SpaceX ( SPCX ) σημείωσε άνοδο 17% τη Δευτέρα, με τις μετοχές να έχουν μια διήμερη άνοδο άνω του 35% από το ντεμπούτο της εταιρείας πυραύλων στην αγορά την Παρασκευή, με τον τον Έλον Μασκ να γίνεται τρισεκατομμυριούχος.

Ο Πωλ Κρουγκμαν Αμερικανός οικονομολόγος, πανεπιστημιακός και συγγραφέας, βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών ισχυρίζεται ότι ένα «στημένο σύστημα» έκανε τον Έλον Μασκ τρισεκατομμυριούχο, ενώ η SpaceX «σχέδιο Πόντσι». Το Σχέδιο ή Σχήμα Πόντσι (Ponzi Scheme) είναι μια παράνομη μορφή οικονομικής απάτης. Βασίζεται στην πληρωμή αποδόσεων σε παλαιότερους επενδυτές χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από νεότερους επενδυτές, και όχι από πραγματικά επιχειρηματικά κέρδη.

Motor Oil: Νέα τιμή στόχος στα 51 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 38,38 ευρώ) με ισχυρότερες προβλέψεις κερδοφορίας δίνει η NBG Securities και στην τιμή ενσωματώνει τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών στη διύλιση, αλλά και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών της Motor Oil.

Η προηγούμενη τιμή ήταν τα 41 ευρώ και η αναβάθμιση κατά €10 ανά μετοχή προκύπτει κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη της περιόδου 2026 έως 2028.

Metlen: Νέο deal για τη Metlen στη Βρετανία. Συνεχίζει να ενισχύει τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υλοποιεί για την Elgin, μία εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, νέα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη τη χώρα, συνολικής ισχύος 112,5 MW. Όταν τεθούν σε λειτουργία, τα έργα αναμένεται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ θα συμβάλουν στην αποφυγή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.