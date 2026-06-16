ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το «πάρτι» των αγορών και τα κενά της συμφωνίας, η επιστροφή του Χ.Α στο…2009, νέο ράλι στις τράπεζες «βλέπει» η M.S, ο Μασκ και το «σχέδιο Πόντσι»
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Αγορές- Πόλεμος: Σε ράλι επιδόθηκαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones να κλείνει σε νέο υψηλό στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 . Πάνω από 4 δολ. έχασαν οι τιμές του πετρελαίου σε χαμηλό τριών μηνών. Οι αγορές «πανηγύρισαν», αλλά υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές ασάφειες. Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ορμούζ θα είναι ανοιχτό χωρίς διόδια για περίοδο 60 ημερών, χωρίς να δίνονται διευκρινίσεις για το τι θα ακολουθήσει. Το πλαίσιο της συμφωνίας δεν καλύπτει βασικά σημεία τριβής, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο . Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι χωρίς διόδια για 60 ημέρες. Διαφωνούν ως προς το τι θα συμβεί μετά από αυτό. Ο Τραμπ επαναλαμβάνει συνεχώς ότι το στενό θα ανοίξει ξανά μέχρι την Παρασκευή. Αλλά οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του.
Ενέργεια (1): Δυναμικός περιφερειακός κόμβος ενέργειας η Ελλάδα. Η Chevron ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, μετά την έγκριση του αιτήματός της για είσοδο και στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισσιακού κόλπου όπου μαζί με την Helleniq Energy θα πραγματοποιήσει έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων. Πρόκειται για το πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο στο οποίο εισέρχεται, μετά τα δύο οικόπεδα δυτικά της Κρήτης, το οικόπεδο δυτικά της Πελοποννήσου και το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Στο οικόπεδο 10 έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι σεισμικές έρευνες δεδομένων από το 2023 και θεωρείται, μετά το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα η δεύτερη πιο ώριμη περιοχή, το βάθος νερού στην περιοχή, κυμαίνεται από 500 έως 2.500 μέτρα.
Ενέργεια (2): Η κυβέρνηση, δικαίως φαίνεται να δέχεται κριτική γιατί δεν μπόρεσε να περιορίσει την αύξηση των τιμών ενέργειας. Ναι μεν η αύξηση του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά, όπως σημειώνει η ΤτΕ . Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα τους δύο τελευταίους μήνες ήταν περίπου διπλάσιες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αναφέρει η ΤτΕ στο δελτίο της για τον πληθωρισμό (Inflation Monitor). Ειδικότερα, οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκαν 20% τον Μάιο και 21,6% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση έναντι αυξήσεων 10,9% και 10,8% στην Ευρωζώνη, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΤτΕ, ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα φέτος έναντι 3% στην Ευρωζώνη, για να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027 (στο 3% στην Ευρωζώνη).
Metlen: Νέο deal για τη Metlen στη Βρετανία. Συνεχίζει να ενισχύει τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υλοποιεί για την Elgin, μία εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, νέα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη τη χώρα, συνολικής ισχύος 112,5 MW. Όταν τεθούν σε λειτουργία, τα έργα αναμένεται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ θα συμβάλουν στην αποφυγή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.