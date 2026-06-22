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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου

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Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για πληρωμή παροχών. 

  • Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026. 

  • Από τις 22 έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ: 

2. Από τη ΔΥΠΑ:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 

  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 

  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 

  • 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. 

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«χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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