Η ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και η ειρωνεία μιας παγκόσμιας συνήθειας

Στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Είναι από εκείνες τις επετείους που σε κάνουν να χαμογελάς πικρά. Αφιερώσαμε μια ημέρα για να πολεμήσουμε ένα αντικείμενο που καταφέραμε να βάλουμε σχεδόν παντού: στις θάλασσες, στα ποτάμια, στα δάση, στις χωματερές, ακόμη και μέσα στο ανθρώπινο σώμα, με τη μορφή μικροπλαστικών.

Η πλαστική σακούλα σχεδιάστηκε ως σύμβολο ευκολίας. Ελαφριά, ανθεκτική και σχεδόν δωρεάν, έγινε μέσα σε λίγες δεκαετίες το πιο κοινό αντικείμενο της καθημερινότητάς μας. Τη χρησιμοποιούμε συνήθως για λίγα μόνο λεπτά, όμως μπορεί να χρειαστούν από 100 έως και 500 χρόνια για να διασπαστεί, ανάλογα με το είδος του πλαστικού και τις συνθήκες. Στο διάστημα αυτό καταλήγει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ διασπάται σε μικροπλαστικά που έχουν πλέον εντοπιστεί στο πόσιμο νερό, στα τρόφιμα, στον αέρα που αναπνέουμε και ακόμη και στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες επέβαλαν χρεώσεις ή περιορισμούς στη χρήση της και πράγματι η κατανάλωση μειώθηκε αισθητά. Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με μια διαφορετική σακούλα. Είναι κυρίως μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μάθαμε να καταναλώνουμε: να παίρνουμε, να χρησιμοποιούμε και να πετάμε.

Η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι ότι χρειάστηκε να καθιερώσουμε μια παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίσει πως οι προηγούμενες γενιές ζούσαν για δεκαετίες χωρίς πλαστικές σακούλες. Με πάνινες τσάντες, καλάθια, δίχτυα και επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία. Εκείνο που κάποτε ήταν ο κανόνας, σήμερα παρουσιάζεται ως οικολογική καινοτομία.

Ίσως λοιπόν η σημερινή ημέρα να μην αφορά τόσο τη σακούλα όσο τη σχέση μας με τα πράγματα. Γιατί το μεγαλύτερο απόβλητο δεν είναι το πλαστικό. Είναι η πεποίθηση ότι κάθε τι μπορεί να είναι μιας χρήσης – ακόμη και ο ίδιος ο πλανήτης.

Μια πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται για λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να παραμείνει στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια. Στο διάστημα αυτό γίνεται μέρος ενός προβλήματος που έχει φτάσει πια σχεδόν σε κάθε γωνιά της Γης.

Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να εξαφανίζονται από τα χέρια μας μέσα σε λίγα λεπτά, όμως παραμένουν για δεκαετίες ή και αιώνες στις χωματερές και στο φυσικό περιβάλλον. Ένα από τα πιο εφήμερα αντικείμενα της καθημερινότητας έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επίμονα απορρίμματα του πλανήτη.