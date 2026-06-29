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The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
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Το πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας The Digital Gate V περνά στην τρίτη και τελική φάση, φέρνοντας καινοτόμες λύσεις από startups και ερευνητικές ομάδες σε πραγματικές συνθήκες αεροδρομίου.
Το πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας The Digital Gate, που συνδιοργανώνεται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και το ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και περνά πλέον στην τρίτη και τελική φάση του. Οι επιλεγμένες ομάδες θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (pilots) σε πραγματικές συνθήκες αεροδρομίου, δοκιμάζοντας τις λύσεις τους σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
10 ΧΡΟΝΙΑ THE DIGITAL GATE
The Digital Gate συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας ως ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς ανοιχτής καινοτομίας στον χώρο των αερομεταφορών και των υποδομών στην Ελλάδα. Στην πέμπτη διοργάνωσή του, συνεχίζει να αναδεικνύει και να επιταχύνει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να απαντήσουν σε πραγματικές επιχειρησιακές προκλήσεις και να βελτιώσουν την εμπειρία των επιβατών.
Η μακροχρόνια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με το ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας του προγράμματος, συμβάλλοντας διαχρονικά στη διασύνδεση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα αναδεικνύει καινοτόμες λύσεις που μετασχηματίζουν τα αεροδρόμια του μέλλοντος, καλώντας τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα για ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και πλήρως ψηφιακές εμπειρίες επιβατών.
ΤΟ «The Digital Gate V» ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Οι προτάσεις κάλυψαν θεματικές όπως:
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ
Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, οι επτά ομάδες που επιλέχθηκαν για τον υψηλό βαθμό καινοτομίας τους και τις σημαντικές δυνατότητες εφαρμογής στο αεροδρομιακό περιβάλλον θα συνεργαστούν στενά με στελέχη και ειδικούς του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και με το δίκτυο μεντόρων και συνεργατών του ACE, προκειμένου να προσαρμόσουν τις λύσεις τους στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και να υλοποιήσουν πιλοτικές δοκιμές σε περιβάλλον αεροδρομίου.
ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Καθοριστική είναι για πρώτη φορά η συμβολή του δικτύου Ecosystem Partners, το οποίο υποστηρίζει στρατηγικά το πρόγραμμα και τη διάχυση της καινοτομίας. Στο δίκτυο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, innovation hubs και venture capital funds, μεταξύ των οποίων οι ahedd Digital Innovation Hub, AD&PR LAB, Intelligent Systems Lab, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Uni.Fund και Evercurious.
Δέκα χρόνια μετά την έναρξή του, το The Digital Gate συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης της καινοτομίας, της ακαδημαϊκής γνώσης και της αγοράς, δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη τεχνολογιών με πραγματικό αντίκτυπο στον τομέα των αερομεταφορών και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αεροδρομιακών υπηρεσιών.
Όπως δήλωσε ο Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Αλέξανδρος Ζιώμας:
«Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Digital Gate φέρνει την καινοτομία πιο κοντά στην πράξη, μετατρέποντας ιδέες σε λύσεις που δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες αεροδρομίου. Αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, ενισχύουμε την καθημερινή λειτουργία του αεροδρομίου και αναβαθμίζουμε την εμπειρία των επιβατών, δημιουργώντας ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη».
Βίντεο από την εκδήλωση στο https://youtube.com/shorts/kLqbR_grjME?feature=share
Η Managing Director, ACE AUEB, Δρ. Αγγελική Καραγιάννη
Ο Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΔΑΑ, κ. Αλέξανδρος Ζιώμας
Από αριστερά: η Δρ. Βασιλική Χρονάκη, Head of Incubator, ACE AUEB, η κ. Δέσποινα Αδαμοπούλου, Project Manager, ACE AUEB, ο κ. Κώστας Γκόγκος, Senior Specialist Business Digital & Innovation Services, ΔΑΑ, η Δρ. Αγγελική Καραγιάννη, Managing Director, ACE AUEB και ο κ. Νίκος Παπαγιαννόπουλος, Head, Business Digital & Innovation Services, ΔΑΑ