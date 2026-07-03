Ασφάλεια κατοικιδίου στο αυτοκίνητο: Γιατί είναι απαραίτητη

Το κατοικίδιό σας είναι μέλος της οικογένειάς σας. Είτε πρόκειται για έναν σκύλο που σας συνοδεύει σε κάθε διαδρομή είτε για μια γάτα που ταξιδεύει μαζί σας, η ασφάλειά του είναι εξίσου σημαντική με τη δική σας. Ένα απρόβλεπτο τροχαίο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κτηνιατρικά έξοδα, γι’ αυτό η Hoolie Pet Insurance προσφέρει μια οικονομική λύση που σας επιτρέπει να ταξιδεύετε με μεγαλύτερη σιγουριά.

Ασφάλεια κατοικιδίου μέσα από την ασφάλεια αυτοκινήτου

Με μόλις 4€ τον χρόνο, μπορείτε να προσθέσετε κάλυψη για το κατοικίδιό σας στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου σας. Πρόκειται για μια προσιτή επιλογή που εξασφαλίζει ότι ο τετράποδος φίλος σας θα είναι προστατευμένος σε κάθε μετακίνηση.

Η κάλυψη είναι ιδανική για ιδιοκτήτες σκύλων και γατών που χρησιμοποιούν συχνά το αυτοκίνητο για εκδρομές, διακοπές ή ακόμη και για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Τι καλύπτει η Hoolie Pet Insurance;

Με την κάλυψη κατοικιδίου επωφελείστε από:

Αποζημίωση για σωματικές βλάβες κατοικιδίου.

Κάλυψη σε περίπτωση θανάτου κατοικιδίου λόγω τροχαίου περιστατικού.

Συνολική κάλυψη έως 500€ για τα προβλεπόμενα περιστατικά.

Παραδείγματα περιστατικών που καλύπτονται

Η ασφάλεια μπορεί να σας βοηθήσει σε περιπτώσεις όπως:

Τραυματισμός κατοικιδίου σε τροχαίο περιστατικό.

Σοβαρός τραυματισμός που απαιτεί εξετάσεις, νοσηλεία ή χειρουργείο.

Θάνατος κατοικιδίου λόγω τροχαίου.

Έξοδα ευθανασίας μετά από σοβαρό τροχαίο περιστατικό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο.

Γιατί αξίζει να την επιλέξετε;

Η ασφάλιση κατοικιδίου της Hoolie ξεχωρίζει γιατί:

Κοστίζει μόλις 4€ τον χρόνο , ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσό σε σχέση με το πιθανό κόστος μιας έκτακτης κτηνιατρικής περίθαλψης.

Προστατεύει το κατοικίδιό σας στο σημείο όπου είναι περισσότερο εκτεθειμένο: κατά τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο.

Μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με την ασφάλεια αυτοκινήτου σας.

Σας προσφέρει μεγαλύτερη ηρεμία, γνωρίζοντας ότι έχετε μια οικονομική βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή.

Όταν η ασφάλεια κάνει τη διαφορά

Ένα τροχαίο περιστατικό μπορεί να συμβεί απρόβλεπτα. Σε τέτοιες στιγμές, το τελευταίο που θέλει ένας ιδιοκτήτης είναι να ανησυχεί για το κόστος της περίθαλψης.

Όπως αναφέρουν και ασφαλισμένοι της Hoolie, η κάλυψη βοήθησε στην αντιμετώπιση σημαντικών κτηνιατρικών εξόδων μετά από τραυματισμούς, μειώνοντας αισθητά την οικονομική επιβάρυνση και επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη φροντίδα του αγαπημένου τους κατοικιδίου.

Προστατέψτε τον πιο πιστό σας φίλο

Οι στιγμές με το κατοικίδιό σας αξίζουν να είναι ξέγνοιαστες. Με μια ελάχιστη ετήσια επιβάρυνση, η Hoolie Pet Insurance σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύετε γνωρίζοντας ότι έχετε επιπλέον προστασία όταν τη χρειαστείτε περισσότερο.

Με μόνο 4€ τον χρόνο, μπορείτε να εξασφαλίσετε κάλυψη έως 500€ για συγκεκριμένα περιστατικά που σχετίζονται με τροχαία περιστατικά και να προσφέρετε στον τετράποδο φίλο σας τη φροντίδα που του αξίζει.