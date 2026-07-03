Φιλίππα Μιχάλη (NN Hellas): «Το 1 δισ. ευρώ δεν είναι κορυφή, είναι η αφετηρία της επόμενης ημέρας»

Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas

Συνέντευξη στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» και τον Κωστή Σπύρου

Με την NN Hellas να έχει πλέον ξεπεράσει το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και να βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Φιλίππα Μιχάλη, ανοίγει τα χαρτιά της για την επόμενη ημέρα του κλάδου. Στη συνέντευξή της στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ», μιλά για τον ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη νέα ψηφιακή εποχή, τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη σημασία της πρόληψης και της βιωσιμότητας, αλλά και για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική αύξηση του κόστους υγείας. Παράλληλα, τοποθετείται για τις ανακατατάξεις που καταγράφονται στην ασφαλιστική αγορά λόγω της ενίσχυσης των τραπεζοασφαλιστικών συνεργασιών (bancassurance), υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς δεν αλλάζει τον στρατηγικό προσανατολισμό της NN Hellas, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε ένα πολυκαναλικό μοντέλο ανάπτυξης με κεντρικό άξονα το δίκτυο των συνεργατών της. Όπως τονίζει, η πραγματική πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών σε μια εποχή όπου οι ανάγκες, οι τεχνολογίες και οι προσδοκίες αλλάζουν με πρωτοφανή ταχύτητα.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο πωλήσεων της NN Hellas. Ποια ήταν τα βασικά μηνύματα προς το δίκτυο συνεργατών και πώς αυτά συνδέονται με τη στρατηγική ανάπτυξης της NN Hellas για τα επόμενα χρόνια;

Το φετινό συνέδριο αποτύπωσε αφενός τη συλλογική δύναμη που μας οδήγησε στο ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, αφετέρου όμως και την ευθύνη της επόμενης ημέρας. Για εμάς, κάθε κορυφή είναι ταυτόχρονα και μια νέα αφετηρία.

Τα βασικά μηνύματα προς το δίκτυο ήταν τρία. Πρώτον, ανάπτυξη με ποιότητα. Δεν αρκεί να μεγαλώνουμε – έχει σημασία πώς μεγαλώνουμε, με ποια πρόταση αξίας, με ποια σχέση με τον πελάτη και με πόση συνέπεια. Δεύτερον, απλότητα και ταχύτητα. Σε έναν κλάδο που συχνά χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, η δική μας ευθύνη είναι να κάνουμε την εμπειρία πιο καθαρή, πιο άμεση και πιο ανθρώπινη. Τρίτον, ενδυνάμωση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ο συνεργάτης μας δεν είναι απλώς κανάλι πώλησης. Είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει καθημερινά την υπόσχεση της NN στην αγορά.

Η στρατηγική μας για τα επόμενα χρόνια βασίζεται ακριβώς σε αυτήν τη σύνδεση: ισχυρό δίκτυο, πελατοκεντρική λειτουργία, τεχνολογική εξέλιξη και κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης. Θέλουμε έναν οργανισμό που αξιοποιεί την τεχνολογία και τα δεδομένα, αλλά παραμένει ανθρώπινος στον πυρήνα του.

Όποιος παρακολούθησε το συνέδριο διαπίστωσε το έντονο πάθος και τη δυναμική του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας. Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν το δίκτυο της NN Hellas να ξεχωρίζει και να αποτελεί σταθερά έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας;

Το δίκτυο της NN Hellas δεν ξεχωρίζει απλώς γιατί είναι μεγάλο ή παραγωγικό. Είναι ένα δίκτυο με εμπειρία και βαθιά σχέση με την αγορά. Οι συνεργάτες μας βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους, στις οικογένειες, στις επιχειρήσεις, στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό τους δίνει κάτι εξαιρετικά πολύτιμο: άμεση επαφή με την πραγματική ανάγκη του πελάτη.

Σε έναν κλάδο όπως η ασφάλιση, η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται από απόσταση. Χτίζεται μέσα από τη συζήτηση, τη συνέπεια, την κατανόηση και τη δυνατότητα του ασφαλιστικού συμβούλου να εξηγήσει κάτι σύνθετο με τρόπο απλό και ουσιαστικό. Αυτό ακριβώς κάνει το δίκτυό μας τόσο σημαντικό.

Παράλληλα, αυτό που μας κάνει πραγματικά υπερήφανους είναι ότι οι συνεργάτες μας εξελίσσονται μαζί με τον οργανισμό. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξή τους, μέσα από σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το AI TraiNNer, που τους επιτρέπει να εξασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους. Στόχος μας είναι να τους υποστηρίζουμε έτσι ώστε να λειτουργούν περισσότερο συμβουλευτικά, μετακινώντας τη συζήτηση από το «τι προϊόν προσφέρουμε» στο «ποια ανάγκη καλύπτουμε».

Για εμάς, ο ασφαλιστής του μέλλοντος δεν είναι διαχειριστής διαδικασιών. Είναι σύμβουλος ζωής. Και όταν η τεχνολογία αναλαμβάνει τη ρουτίνα, ο συνεργάτης μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο εκεί όπου χτίζεται πραγματική εμπιστοσύνη: στη σχέση, στη συμβουλή, στην ουσιαστική υποστήριξη.

Η NN Hellas είναι η μόνη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με παραγωγή ασφαλίστρων που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πώς είναι να βρίσκεστε στην κορυφή της αγοράς και ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που συνοδεύει αυτή τη θέση;

Το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα είναι ένα ορόσημο που μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Αντίθετα, νιώθουμε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για την επόμενη ημέρα.

Το 2025 καταβάλαμε 776 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους μας – μια απτή απόδειξη της συνέπειας της υπόσχεσής μας. Η κορυφή σε έναν κλάδο όπως η ασφάλιση δεν είναι απλώς ζήτημα μεγέθους – είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Οι άνθρωποι μας εμπιστεύονται για ζητήματα που αφορούν την υγεία τους, την οικονομική τους ασφάλεια, το μέλλον τους και το μέλλον της οικογένειάς τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αριθμός, κάθε αποτέλεσμα, κάθε επίδοση πρέπει να μεταφράζεται σε πραγματική αξία για τον πελάτη.

Για εμένα, η μεγαλύτερη ευθύνη που συνοδεύει αυτή τη θέση είναι να παραμείνουμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που έχουμε λάβει. Να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς όταν ο ασφαλισμένος μάς χρειάζεται. Να επενδύουμε στην απλότητα, στην ταχύτητα, στην τεχνολογία, αλλά χωρίς να χάνουμε την ανθρώπινη πλευρά της ασφάλισης.

Στην ασφάλιση, η εμπιστοσύνη χτίζεται αργά και μπορεί να χαθεί γρήγορα. Χρειάζεται συνέπεια στον χρόνο: με οικονομική ισχύ, με πειθαρχία στις επιλογές και με διαρκή επένδυση στην εμπειρία του πελάτη. Γι’ αυτό και η ηγετική θέση δεν είναι για εμάς μόνο αναγνώριση. Είναι καθημερινή υποχρέωση να ανεβάζουμε τον πήχυ και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Έχετε αναφερθεί συχνά στη σημασία της πρόληψης και στην εμβάθυνση της σχέσης της ασφαλιστικής εταιρείας με τους πελάτες της. Πώς μετουσιώνεται αυτή η φιλοσοφία στην πράξη;

Η ασφάλιση για πολλά χρόνια είχε συνδεθεί κυρίως με τη στιγμή της αποζημίωσης. Με τη στιγμή που κάτι συμβαίνει και η εταιρεία καλείται να σταθεί δίπλα στον πελάτη. Αυτό παραμένει φυσικά ο πυρήνας της υπόσχεσής μας. Όμως σήμερα δεν αρκεί – η ασφάλιση εξελίσσεται.

Οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν. Η πρόληψη, η οικονομική ανθεκτικότητα και η μακροζωία αποτελούν πλέον βασικούς άξονες και μας οδηγούν να αναλάβουμε έναν διαφορετικό ρόλο: εκείνον του συνοδοιπόρου ζωής – σταθερά δίπλα στους ανθρώπους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη στιγμή της ανάγκης. Η ασφάλιση δεν μπορεί να ενεργοποιείται μόνο όταν εμφανιστεί το πρόβλημα. Οφείλει να βοηθά τον άνθρωπο να προλάβει, να προετοιμαστεί και να πάρει καλύτερες αποφάσεις σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Για εμάς, αυτό μεταφράζεται σε μια ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση: να αναπτύσσουμε σταδιακά λύσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, να ενισχύουμε τον ρόλο της πρόληψης και της ευεξίας στις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε πιο στοχευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση. Παράλληλα, επενδύουμε στην αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογίας, ώστε να κατανοούμε ολοένα και καλύτερα πώς αλλάζουν οι ανάγκες των ανθρώπων και να μπορούμε να τους υποστηρίζουμε πιο ουσιαστικά σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Η NN Hellas επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αξιοποίηση δεδομένων και AI. Με ποιους τρόπους αξιοποιείτε την τεχνολογία και την καινοτομία ώστε να βελτιώσετε την εμπειρία των ασφαλισμένων;

Η τεχνολογία για εμάς είναι ένας τρόπος να γινόμαστε πιο απλοί, πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί για τον πελάτη – με άλλα λόγια, να ακολουθούμε τη στρατηγική μας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αξία όταν μειώνει την πολυπλοκότητα, αυξάνει τη διαφάνεια και δίνει στον ασφαλισμένο μεγαλύτερη σιγουριά. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει συστηματικά σε έναν πιο ευέλικτο, απλό και data-driven τρόπο λειτουργίας, με στόχο –μεταξύ άλλων– και τον επανασχεδιασμό της εμπειρίας του πελάτη.

Ενισχύουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του myNN, με τους πελάτες να αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία στη διαχείριση των συμβολαίων αλλά και αιτημάτων τους. Για παράδειγμα, μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης του κύκλου ζωής των ατομικών ζημιών, μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αποζημιώσεών τους με διαφάνεια, σε μια στιγμή που είναι πολύ σημαντική για εκείνους. Παράλληλα, αξιοποιούμε προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως η επεξεργασία αιτημάτων εξαγοράς συμβολαίων, με στόχο μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Έχουμε, επίσης, αναπτύξει έναν AI-powered ψηφιακό βοηθό, για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και με μεσοπρόθεσμο στόχο να προσφέρουμε ακόμη πιο προσωποποιημένες πληροφορίες.

Το σημαντικό, όμως, είναι η ισορροπία. Θέλουμε η τεχνολογία να ενδυναμώνει τον άνθρωπο, όχι να τον απομακρύνει. Να δίνει στους πελάτες περισσότερη αυτονομία και στους συνεργάτες μας περισσότερο χρόνο για ουσιαστική συμβουλευτική σχέση.

Πώς ενσωματώνεται η βιωσιμότητα στη στρατηγική της NN Hellas όχι μόνο ως εταιρική υποχρέωση, αλλά ως τρόπος δημιουργίας αξίας για πελάτες, ανθρώπους και κοινωνία;

Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν είναι μια παράλληλη agenda. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας και συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και ανθεκτικότητας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, αξία για τους πελάτες, μέσα από λύσεις και υπηρεσίες που τους βοηθούν να προστατεύονται καλύτερα, να προετοιμάζονται και να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον. Δεύτερον, αξία για τους ανθρώπους μας, μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον που επενδύει στην ανάπτυξη, στη συμπερίληψη και την ευημερία. Τρίτον, αξία για την κοινωνία, μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σωματική και ψυχική υγεία, την πρόληψη, τη χρηματοοικονομική παιδεία, τη νέα γενιά και –συνολικά– την κοινωνική συνοχή. Ενδεικτικά, το 2025 υποστηρίξαμε περισσότερους από 32.000 ανθρώπους μέσω κοινωνικών πρωτοβουλιών, ενώ οι εργαζόμενοί μας συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται για εμάς και η ισότητα και η συμπερίληψη. Δεν είναι μόνο ηθική επιλογή. Είναι δείκτης εταιρικής αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Αποτυπώνεται στον τρόπο που λειτουργεί ένας οργανισμός, στο πώς αναπτύσσει τους ανθρώπους του, στο πώς συνδέεται με την κοινωνία και στο πώς χτίζει τη φήμη του σε βάθος χρόνου. Η βιωσιμότητα είναι η ικανότητα να αναπτύσσεσαι χωρίς να χάνεις τον άνθρωπο από το κέντρο. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε να «μεγαλώνουμε».

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με τις τράπεζες να ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω συνεργασιών και bancassurance σχημάτων. Η συνεργασία της NN Hellas με την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνεται τα επόμενα χρόνια. Πώς σκοπεύει να κινηθεί η εταιρεία σας στο νέο αυτό περιβάλλον;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά πράγματι αλλάζει. Βλέπουμε νέες συνεργασίες, νέα σχήματα διανομής, αλλά και μια συνολική μετατόπιση των προσδοκιών των πελατών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το ζητούμενο για εμάς είναι να παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στρατηγική μας.

Η NN Hellas έχει ισχυρή θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, σαφή ταυτότητα και ένα πολυκαναλικό μοντέλο ανάπτυξης, με το δίκτυο συνεργατών μας σε κεντρικό ρόλο. Η ολοκλήρωση μιας συνεργασίας δεν αλλάζει τον πυρήνα της στρατηγικής μας. Αντίθετα, μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε ευκαιρίες και δυνατότητες με στόχο να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την εξέλιξη του οργανισμού: να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο απλοί, πιο αποτελεσματικοί και ακόμη πιο κοντά στον πελάτη. Για εμάς, η ανάπτυξη δεν συνδέεται μόνο με το κανάλι διανομής. Συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης, την αξιοπιστία της υπόσχεσης και την ικανότητα να δημιουργούμε αξία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, αξιολογούμε προσεκτικά τις στρατηγικές μας επιλογές και διερευνούμε ευκαιρίες, ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη προοπτική, όταν η συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωθεί.

Η δημόσια συζήτηση για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχει επανέλθει έντονα στο προσκήνιο. Από την πλευρά σας, πού εντοπίζετε τη ρίζα του προβλήματος και ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε αναγκαίες;

Το ζήτημα των ασφαλίστρων υγείας δεν μπορεί να προσεγγίζεται αποσπασματικά ούτε να περιορίζεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Για να υπάρξει ουσιαστική απάντηση, πρέπει να εξετάσουμε συνολικά την αλυσίδα που διαμορφώνει το κόστος της υγειονομικής κάλυψης.

Οι ασφαλιστικές δεν καθορίζουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας – καλούνται να το καλύψουν για λογαριασμό των ασφαλισμένων τους. Όταν το κόστος νοσηλειών, ιατρικών πράξεων και θεραπειών αυξάνεται, η πίεση μεταφέρεται αναπόφευκτα και στα ασφαλιστικά προγράμματα.

Ταυτόχρονα, λειτουργούμε κάτω από το αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο Solvency II, το οποίο απαιτεί τη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων, ώστε να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα απέναντι στους ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει ότι οι αναπροσαρμογές τιμών αποτελούν ευθύνη διασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος.

Ως ασφαλιστική αγορά έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: την οριζόντια εφαρμογή διαφανών και διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων αποζημίωσης, όπως τα DRGs, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τη διεύρυνση των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, την επέκταση της απαλλαγής των ασφαλίστρων υγείας από τον Φόρο Ασφαλίστρων, την επανεξέταση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το δημόσιο σύστημα. Αντίθετα, συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των πολιτών και την αποσυμφόρηση του ΕΣΥ. Γι’ αυτό και η συζήτηση πρέπει να γίνεται με όρους συνεργασίας και συνολικής μεταρρύθμισης.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την ελληνική ασφαλιστική αγορά σήμερα;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, αλλά και σημαντικών ευκαιριών. Η πρώτη πρόκληση είναι η πολυπλοκότητα. Οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν, το κανονιστικό περιβάλλον γίνεται πιο απαιτητικό, η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και ο ανταγωνισμός εντείνεται. Σε αυτό το περιβάλλον, ο κίνδυνος είναι να χαθεί η ουσία: ο πελάτης και η ανάγκη του για ασφάλεια, καθαρότητα και εμπιστοσύνη.

Επιπλέον, αν και η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση είναι μεγάλη, στην Ελλάδα, το κενό προστασίας (protection gap) παραμένει σημαντικό. Άρα έχουμε δουλειά να κάνουμε για την ενίσχυση της ασφαλιστικής μας συνείδησης με περισσότερη ενημέρωση, εστίαση στη χρηματοοικονομική παιδεία και απλοποίηση του τρόπου που επικοινωνούμε.

Η τρίτη πρόκληση είναι η εμπιστοσύνη. Σε έναν κόσμο όπου οι πολίτες συγκρίνουν και αμφισβητούν πιο εύκολα, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να αποδεικνύουν καθημερινά την αξία τους.

Ταυτόχρονα, όμως, εδώ βρίσκονται και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Η μακροζωία, η πρόληψη, η τεχνολογία και η ανάγκη των ανθρώπων για μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα ανοίγουν έναν νέο ρόλο για την ασφάλιση. Έναν ρόλο πιο ουσιαστικό και πιο κοντά στη ζωή του πελάτη. Για τον κλάδο, η ευκαιρία είναι να μετακινηθεί από τη διαχείριση κινδύνου στη δημιουργία διαχρονικής αξίας.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους πελάτες, στους συνεργάτες και τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα;

Πιστεύω ότι η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική στιγμή. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος της ασφάλισης οφείλει να είναι πιο ενεργός, πιο προληπτικός, πιο ανθρώπινος. Το μέλλον της ασφάλισης δεν θα κριθεί μόνο από τα μεγέθη, την τεχνολογία ή τα προϊόντα. Θα κριθεί από την ικανότητά μας να χτίζουμε εμπιστοσύνη με διάρκεια. Από το αν μπορούμε να κάνουμε την ασφάλιση πιο προσιτή και πιο ουσιαστική στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Στην NN Hellas πιστεύουμε βαθιά σε αυτήν την προοπτική. Η ασφάλιση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους πιο ουσιαστικούς πυλώνες ανθεκτικότητας για την ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι ένα μέλλον που αξίζει να το χτίσουμε με ευθύνη, συνεργασία, φιλοδοξία και ξεκάθαρο σκοπό.

Διαβάστε παρακάτω και ηλεκτρονικά την συνέντευξη στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» (Τεύχος 220) που κυκλοφορεί (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)