Ασφάλιση κατοικιδίου με γενετική «βελτίωση»: Όταν το ρίσκο είναι...προγραμματισμένο

Η γενετική τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον στα εργαστήρια υψηλής βιοϊατρικής. Η εμφάνιση τεχνικών όπως το CRISPR επιτρέπει πλέον τη θεωρητική (και σύντομα πρακτική) δυνατότητα να «διορθωθούν» τα γονίδια ενός κατοικιδίου πριν καν γεννηθεί. Υπόσχεται σκύλους χωρίς δυσπλασία, γάτες χωρίς υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, ζώα «βελτιωμένα» για μακροζωία.

Όμως, για τον κόσμο της ασφάλισης, ένα «σχεδιασμένο» κατοικίδιο δεν σημαίνει αυτόματα μηδενικό ρίσκο. Σημαίνει μετάλλαξη του κινδύνου.

Όταν το ρίσκο παύει να είναι τυχαίο

Η ασφάλιση κατοικιδίων παραδοσιακά τιμολογεί το «άγνωστο». Σε ένα γενετικά βελτιωμένο ζώο, ορισμένοι κίνδυνοι εξαλείφονται βάσει σχεδιασμού. Αυτό δημιουργεί μια νέα πρόκληση:

Unknown Side Effects : Η παρέμβαση σε ένα γονίδιο για την αποφυγή μιας νόσου μπορεί να «ξεκλειδώσει» μια άλλη, άγνωστη μέχρι σήμερα πάθηση. Πώς τιμολογείς κάτι που η ιατρική επιστήμη δεν έχει καταγράψει ακόμη;

The Complexity Gap: Το ρίσκο δεν εξαφανίζεται, αλλά γίνεται πιο σύνθετο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χρειαστούν Genetic Analysts αντί για παραδοσιακούς underwriters για να αξιολογήσουν το «ψηφιακό αποτύπωμα» του ζώου.

Ηθική Ευθύνη και Δικαιοσύνη στο Ασφάλιστρο

Αν ένας ιδιοκτήτης επιλέξει ένα γενετικά «διορθωμένο» κατοικίδιο, δικαιούται χαμηλότερο ασφάλιστρο;

Από τη μία, η πρόληψη είναι σαφής.

Από την άλλη, δημιουργείται μια αγορά δύο ταχυτήτων: τα «φυσικά» ζώα με υψηλό ρίσκο και τα «σχεδιασμένα» με προνομιακή κάλυψη.

Η ευθύνη παύει να είναι ξεκάθαρη: Αν το ζώο νοσήσει από κάτι που υποτίθεται ότι είχε «διορθωθεί», η απαίτηση (claim) στρέφεται κατά της ασφαλιστικής ή κατά της εταιρείας βιοτεχνολογίας που έκανε την επέμβαση;

Το Μέλλον: Ασφάλιση «Εγγύησης» αντί για «Υγείας»

Καθώς προχωράμε προς το 2030, η Pet Insurance για αυτά τα ζώα μπορεί να μετατραπεί σε Product Warranty Insurance. Αν το κατοικίδιο είναι προϊόν σχεδιασμού, τότε η ασφάλιση καλύπτει την «αστοχία του σχεδιασμού».

"Μπορείς να ασφαλίσεις κάτι που έχει σχεδιαστεί για να είναι 'τέλειο', όταν δεν γνωρίζεις πού τελειώνει η βιολογία και πού ξεκινά ο προγραμματισμός;"

Συμπέρασμα

Η γενετική βελτίωση στα κατοικίδια είναι η απόλυτη δοκιμασία για την ασφαλιστική λογική. Μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε τι θεωρούμε «ατύχημα» και τι «αστοχία». Η αγορά θα κληθεί να απαντήσει αν είναι έτοιμη να ασφαλίσει το «ιδανικό», αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το βάρος των απρόβλεπτων παρενεργειών της ίδιας της τελειότητας.