Ασφάλιση κλωνοποιημένου κατοικιδίου: Το «αντίγραφο» και η πρόκληση του γενετικού πεπρωμένου

Η κλωνοποίηση κατοικιδίων δεν αποτελεί πλέον σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια ακριβή, niche, αλλά υπαρκτή επιλογή για ιδιοκτήτες που αδυνατούν να αποδεχθούν την οριστική απώλεια ενός μοναδικού δεσμού. Όμως, για τον κόσμο της ασφάλισης, η εμφάνιση ενός γενετικού αντιγράφου (genetic twin) δημιουργεί ένα πρωτοφανές παράδοξο: Πώς τιμολογείς το ρίσκο ενός ζώου που «ξέρεις» ήδη πώς γέρασε και από τι νόσησε ο προκάτοχός του;

Το Γενετικό Ιστορικό: Προϋπάρχουσα Νόσος ή tabula rasa;

Το μεγαλύτερο αγκάθι στο underwriting κλωνοποιημένων pets είναι η διαχείριση της πληροφορίας.

Αν ο «πρωτότυπος» σκύλος εμφάνισε δυσπλασία ισχίου στα 8 του χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να θεωρήσει τη δυσπλασία ως προϋπάρχουσα κατάσταση για τον κλώνο του;

Από τη μία, το DNA είναι πανομοιότυπο. Από την άλλη, η επιγενετική και το περιβάλλον διαβίωσης (διατροφή, άσκηση) μπορεί να οδηγήσουν σε εντελώς διαφορετική έκβαση.

Η αγορά καλείται να ισορροπήσει: Αν η ασφάλιση αρνηθεί την κάλυψη βάσει του ιστορικού του προκατόχου, ακυρώνει την έννοια της «νέας ζωής». Αν την αποδεχθεί τυφλά, αναλαμβάνει ένα ρίσκο που είναι επιστημονικά προδιαγεγραμμένο.

Η Αξία του «Asset» και η Ασφαλισμένη Αξία

Ένα κλωνοποιημένο κατοικίδιο κοστίζει σήμερα από $35.000 έως $50.000. Αυτό μετατρέπει την ασφάλιση από απλό «συμβόλαιο υγείας» σε ασφάλιση περιουσίας υψηλής αξίας (High-Value Asset Insurance).

Life Insurance για Pets: Σε περίπτωση πρόωρης απώλειας του κλώνου, η αποζημίωση πρέπει να καλύπτει το τεράστιο κόστος της διαδικασίας κλωνοποίησης; Genetic Liability: Υπάρχει ευθύνη του εργαστηρίου αν ο κλώνος παρουσιάσει γενετικές ανωμαλίες που δεν είχε το αρχικό ζώο;

Η Ηθική Διάσταση ως Επιχειρηματικό Ρίσκο

Η κλωνοποίηση εγείρει ερωτήματα που επηρεάζουν τη φήμη (reputation risk) των ασφαλιστικών εταιρειών.

«Η ασφάλιση ενός κλώνου νομιμοποιεί την προσπάθεια 'αντικατάστασης' της μοναδικότητας της ζωής ή απλώς αναγνωρίζει μια νέα τεχνολογική πραγματικότητα;»

Πολλές εταιρείες ενδέχεται να αρνηθούν την κάλυψη για ηθικούς λόγους, ενώ άλλες θα δημιουργήσουν εξειδικευμένα Bio-Tech Pet Plans που θα περιλαμβάνουν υποχρεωτική γενετική συμβουλευτική και συνεχή βιομετρική παρακολούθηση.

Το Insight για την Αγορά

Η κλωνοποίηση μας διδάσκει ότι η εξατομικευμένη ιατρική (Precision Medicine) είναι το μέλλον. Ακόμα και αν δεν ασφαλίσουμε ποτέ κλώνους στην Ελλάδα, η τεχνολογία αυτή μας αναγκάζει να δούμε το DNA κάθε κατοικιδίου ως τον απόλυτο δείκτη κινδύνου.

Συμπέρασμα

Το κλωνοποιημένο κατοικίδιο είναι η απόλυτη δοκιμασία για τα όρια της ασφαλιστικής λογικής. Μας υπενθυμίζει ότι, όσο κι αν η τεχνολογία προσπαθεί να «αντιγράψει» τη ζωή, η ευθύνη για τη φροντίδα της παραμένει μοναδική, αδιαίρετη και απόλυτα ανθρώπινη. Η ασφάλιση θα βρει τον δρόμο της ανάμεσα στα δεδομένα και την ηθική, αποδεικνύοντας ότι το ρίσκο, όπως και η ζωή, βρίσκει πάντα τρόπο να μας εκπλήσσει.