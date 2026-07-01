Με αποκλειστική συνέντευξη της Φιλίππας Μιχάλη κυκλοφορεί το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ»

«Κάθε κορυφή, μια νέα αφετηρία», είναι το μήνυμα που στέλνει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas, κ. Φιλίππα Μιχάλη, με συνέντευξή της στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ», στον απόηχο του πρόσφατου συνεδρίου της εταιρείας, το οποίο ανέδειξε τη συλλογική προσπάθεια και τη δυναμική που οδήγησαν την NN Hellas στο σημαντικό ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Στη συνέντευξή της, η κ. Μιχάλη αναλύει τον ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη νέα ψηφιακή εποχή, τις επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, τη σημασία της πρόληψης και της βιωσιμότητας, καθώς και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης του κόστους υγείας.

Παράλληλα, τοποθετείται για τις ανακατατάξεις που διαμορφώνονται στην ασφαλιστική αγορά, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των τραπεζοασφαλιστικών συνεργασιών (bancassurance), αλλά και για την ολοκλήρωση της συνεργασίας της NN Hellas με την Τράπεζα Πειραιώς.

«Για εμάς, η ανάπτυξη δεν συνδέεται μόνο με το κανάλι διανομής. Συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης, την αξιοπιστία της υπόσχεσης και την ικανότητα να δημιουργούμε αξία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, αξιολογούμε προσεκτικά τις στρατηγικές μας επιλογές και διερευνούμε ευκαιρίες, ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη προοπτική, όταν η συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωθεί.» τονίζει χαρακτηριστικά η κ. Μιχάλη.